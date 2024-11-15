24 Канал подготовил подборку праздничных фильмов, которые не надоедает пересматривать снова и снова. Это неизменная классика Нового года и Рождества, что дарит магическую атмосферу и незабываемое настроение.

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"Один дома"

Серия фильмов о мальчике Кевине для многих остается любимой. Лента рассказывает, как семья Маккалистеров в суете случайно оставляет сына в одиночестве на рождественские праздники. Сначала Кевин наслаждается временем наедине, но впоследствии ему приходится защитить дом от грабителей. Так мальчик понимает, что Рождество – это праздник для всей семьи.

"Один дома": смотрите трейлер онлайн

"Кудряшка Сью"

Аферист Билл Денсер стал опекуном для 9-летней девочки Кудрявой Сью. Он действительно относится к крохе как отец, а потому стремится обеспечить ее всем необходимым, хотя сам является бродягой. Билл и Сью ночуют в ночлежках, греются в церквях и одалживают еду в забегаловках. Однажды, после попытки инсценировать наезд на Билла, они знакомятся с незамужней и успешной адвокаткой Грей.

"Кудряшка Сью": смотрите трейлер онлайн

"Эльф"

Лента рассказывает о мальчике из приюта, который случайно попал в мешок Санта Клауса и прибыл с ним на Северный полюс. Бадди позволили остаться – его усыновил один из эльфов-помощников. Через много лет Бадди отправляется на материк, чтобы найти свою настоящую семью. Сперва он видит только равнодушных и жадных людей, но ему везет встретить сводного брата, мачеху и девушку Эмили. Эта команда заставляет людей поверить в магию праздника.

"Эльф": смотрите трейлер онлайн

"Чарли и шоколадная фабрика"

Умный и добрый мальчик Чарли жил в скромном доме на краю города. Его, как и многих других деток, привлекает местная шоколадная фабрика, которой владеет таинственный Вилли Вонка. Раньше никто не мог туда попасть, как вдруг эксцентричный хозяин решил объявить о розыгрыше 5 билетов. Чарли становится одним из счастливчиков и находит заветный билет под оберткой шоколадной плитки.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн

"Гринч – похититель Рождества"

Жители города Хувилля обожают Рождество. Ежегодно они устраивают громкие празднования с весельем и подарками. Только зеленокожий злой Гринч не разделяет любовь к этому празднику из-за давней травмы. Сейчас он живет на горе со своей собакой Максом и ненавидит всех вокруг. Однажды Гринч решает уничтожить Рождество навсегда.

"Гринч – похититель Рождества": смотрите трейлер онлайн

Это новогодние фильмы, которые помогут почувствовать тепло праздников несмотря на то, как много раз мы их видели. Они точно заслуживают просмотра.