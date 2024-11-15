24 Канал підготував добірку святкових фільмів, які не набридає переглядати знову й знову. Це незмінна класика Нового року й Різдва, що дарує магічну атмосферу та незабутній настрій.

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"Сам удома"

Серія фільмів про хлопчика Кевіна для багатьох залишається улюбленою. Стрічка розповідає, як сім'я Маккалістерів у метушні випадково залишає сина на самоті на різдвяні свята. Спершу Кевін насолоджується часом наодинці, але згодом йому доводиться захистити дім від грабіжників. Так хлопчик розуміє, що Різдво – це свято для всієї сім'ї.

"Сам удома": дивіться трейлер онлайн

"Кучерявка Сью"

Аферист Білл Денсер став опікуном для 9-річної дівчинки Кучерявої Сью. Він справді ставиться до крихітки як батько, а тому прагне забезпечити її всім потрібним, хоч сам є волоцюгою. Білл та Сью ночують у нічліжках, гріються в церквах і позичають їжу в забігайлівках. Одного разу, після спроби інсценувати наїзд на Білла, вони знайомляться з незаміжньою та успішною адвокаткою Грей.

"Кучерявка Сью": дивіться трейлер онлайн

"Ельф"

Стрічка розповідає про хлопчика з притулку, який випадково потрапив у мішок Санта Клауса та прибув з ним на Північний полюс. Бадді дозволили залишитись – його всиновив один з ельфів-помічників. Через багато років Бадді вирушає на материк, щоб знайти свою справжню сім'ю. Спершу він бачить тільки байдужих і жадібних людей, але йому щастить зустріти зведеного брата, мачуху й дівчину Емілі. Ця команда змушує людей повірити у магію свята.

"Ельф": дивіться трейлер онлайн

"Чарлі і шоколадна фабрика"

Розумний і добрий хлопчик Чарлі жив у скромному будинку на краю міста. Його, як і багатьох інших діток, приваблює місцева шоколадна фабрика, якою володіє таємничий Віллі Вонка. Раніше ніхто не міг туди потрапити, як раптом ексцентричний господар вирішив оголосити про розіграш 5 квитків. Чарлі стає одним зі щасливчиків і знаходить омріяний квиток під обгорткою шоколадної плитки.

"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться трейлер онлайн

"Як Ґрінч украв Різдво"

Мешканці міста Хувілля обожнюють Різдво. Щороку вони влаштовують гучні святкування з веселощами й подарунками. Лише зеленошкірий злий Ґрінч не поділяє любов до цього свята через давню травму. Зараз він живе на горі зі своєю собакою Максом і ненавидить всіх навколо. Одного разу Ґрінч вирішує знищити Різдво назавжди.

"Як Ґрінч украв Різдво": дивіться трейлер онлайн

Це новорічні фільми, які допоможуть відчути тепло свят незважаючи на те, як багато разів ми їх бачили. Вони точно заслуговують на перегляд.