Однако мороз на улице мотивирует проводить больше времени дома. Идеальный вариант – просмотр атмосферных лент. Готовьте теплое какао, запасайтесь вкусностями и усаживайтесь поудобнее!

Интересно О фильме "Мы были рекрутами", документалистике и художественном кино: интервью с Любомиром Левицким

"Отдых по обмену"

Год: 2006

Жанр: мелодрама

В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу

Эту культовую мелодраму вы точно должны посмотреть в зимний период. История о том, как Аманда из Лос-Анджелеса и Айрис из Лондона пытаются уйти от проблем в личной жизни, уже покорила сердца миллионов зрителей. Героини на две недели меняются домами и отправляются на встречу происшествиям.

"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Пара на праздники"

Год: 2020

Жанр: романтическая комедия

В ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси, Кристин Ченовет и другие

Двум незнакомцам надоело проводить все праздники наедине, поэтому они решают в течение года отмечать их вместе. В начале этой договоренности даже не догадываются, что совсем скоро эти платонические отношения перерастут во что-то большее.

"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневник Ноэль"

Год: 2022

Жанр: мелодрама

В ролях: Джастин Гартли, Барретт Досс, Эссенс Аткинс и другие

К Рождеству писатель убирает дом, в котором провел все детство. Неожиданно он знакомится с женщиной, разыскивающей свою родную мать. Они находят старый дневник, который не только ошеломит секреты прошлого, но и раскроет их сердца.

"Дневник Ноэль": смотрите онлайн трейлер фильма