Однако мороз на улице мотивирует проводить больше времени дома. Идеальный вариант – просмотр атмосферных лент. Готовьте теплое какао, запасайтесь вкусностями и усаживайтесь поудобнее!
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"Отдых по обмену"
Эту культовую мелодраму вы точно должны посмотреть в зимний период. История о том, как Аманда из Лос-Анджелеса и Айрис из Лондона пытаются уйти от проблем в личной жизни, уже покорила сердца миллионов зрителей. Героини на две недели меняются домами и отправляются на встречу происшествиям.
"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма
"Пара на праздники"
Двум незнакомцам надоело проводить все праздники наедине, поэтому они решают в течение года отмечать их вместе. В начале этой договоренности даже не догадываются, что совсем скоро эти платонические отношения перерастут во что-то большее.
"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дневник Ноэль"
К Рождеству писатель убирает дом, в котором провел все детство. Неожиданно он знакомится с женщиной, разыскивающей свою родную мать. Они находят старый дневник, который не только ошеломит секреты прошлого, но и раскроет их сердца.
"Дневник Ноэль": смотрите онлайн трейлер фильма