Однак мороз на вулиці мотивує проводити більше часу вдома. Ідеальний варіант – перегляд атмосферних стрічок. Готуйте тепле какао, запасайтеся смаколиками та вмощуйтеся зручніше!
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"Відпочинок за обміном"
Цю культову мелодраму ви точно маєте переглянути у зимовий період. Історія про те, як Аманда з Лос-Анджелеса та Айріс з Лондона намагаються втекти від проблем в особистому житті вже підкорила серця мільйонів глядачів. Героїні на два тижні міняються будинками та відправляються на зустріч пригодам.
"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму
"Пара на свята"
Двом незнайомцям набридло проводити всі свята наодинці, тож вони вирішують протягом року відзначати їх разом. На початку цієї домовленості навіть не здогадуються, що зовсім скоро ці платонічні стосунки переростуть у щось більше.
"Пара на свята": дивіться онлайн трейлер фільму
"Щоденник Ноель"
На Різдво письменник прибирає будинок, у якому провів все дитинство. Неочікувано він знайомиться з жінкою, яка розшукує свою рідну матір. Вони знаходять старий щоденник, який не лише приголомшить секретами минулого, а й розкриє їхні серця.
"Щоденник Ноель": дивіться онлайн трейлер фільму