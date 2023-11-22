Однак мороз на вулиці мотивує проводити більше часу вдома. Ідеальний варіант – перегляд атмосферних стрічок. Готуйте тепле какао, запасайтеся смаколиками та вмощуйтеся зручніше!

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"Відпочинок за обміном"

Рік: 2006

Жанр: мелодрама

У ролях: Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джуд Лоу

Цю культову мелодраму ви точно маєте переглянути у зимовий період. Історія про те, як Аманда з Лос-Анджелеса та Айріс з Лондона намагаються втекти від проблем в особистому житті вже підкорила серця мільйонів глядачів. Героїні на два тижні міняються будинками та відправляються на зустріч пригодам.

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"Пара на свята"

Рік: 2020

Жанр: романтична комедія

У ролях: Емма Робертс, Люк Брейсі, Крістін Ченовет та інші

Двом незнайомцям набридло проводити всі свята наодинці, тож вони вирішують протягом року відзначати їх разом. На початку цієї домовленості навіть не здогадуються, що зовсім скоро ці платонічні стосунки переростуть у щось більше.

"Пара на свята": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щоденник Ноель"

Рік: 2022

Жанр: мелодрама

У ролях: Джастін Гартлі, Барретт Досс, Ессенс Аткінс та інші

На Різдво письменник прибирає будинок, у якому провів все дитинство. Неочікувано він знайомиться з жінкою, яка розшукує свою рідну матір. Вони знаходять старий щоденник, який не лише приголомшить секретами минулого, а й розкриє їхні серця.

"Щоденник Ноель": дивіться онлайн трейлер фільму