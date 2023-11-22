С первым снегом: 3 праздничных фильма на Netflix для атмосферного вечера
Украину заснежило, так что праздничное настроение мгновенно заполонило наши дома. Когда на улице настоящая зима, возникает ощущение приближения Рождества и Нового года, предпраздничной суеты, которая уже совсем скоро будет повсюду.
Однако мороз на улице мотивирует проводить больше времени дома. Идеальный вариант – просмотр атмосферных лент. Готовьте теплое какао, запасайтесь вкусностями и усаживайтесь поудобнее!
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"Отдых по обмену"Год: 2006
Жанр: мелодрама
В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу
Эту культовую мелодраму вы точно должны посмотреть в зимний период. История о том, как Аманда из Лос-Анджелеса и Айрис из Лондона пытаются уйти от проблем в личной жизни, уже покорила сердца миллионов зрителей. Героини на две недели меняются домами и отправляются на встречу происшествиям.
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"Пара на праздники"Год: 2020
Жанр: романтическая комедия
В ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси, Кристин Ченовет и другие
Двум незнакомцам надоело проводить все праздники наедине, поэтому они решают в течение года отмечать их вместе. В начале этой договоренности даже не догадываются, что совсем скоро эти платонические отношения перерастут во что-то большее.
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"Дневник Ноэль"Год: 2022
Жанр: мелодрама
В ролях: Джастин Гартли, Барретт Досс, Эссенс Аткинс и другие
К Рождеству писатель убирает дом, в котором провел все детство. Неожиданно он знакомится с женщиной, разыскивающей свою родную мать. Они находят старый дневник, который не только ошеломит секреты прошлого, но и раскроет их сердца.
"Дневник Ноэль": смотрите онлайн трейлер фильма