Читайте в материале о сериале "Новогодняя кувырком". Узнайте что будет новая история и каких героев воплотят любимые актеры.

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Новый украинский мини-сериал с известными актерами

Сериал рассказывает историю о Павле Бархатце, звезде 90-х, который 31 декабря становится ведущим Новогоднего празднования в отеле "Незабудка" в Карпатах. Случайно в тот же вечер там остановились пять путешественников. В сериале демонстрируется, как одно желание влияет на всех и изменяет их жизнь.

Главные роли в сериале исполнили Андрей Исаенко и Анастасия Цимбалару. Эти два актера уже приняли участие в роли влюбленной пары в сериале "Женский врач. Новая жизнь" и теперь снова появятся вместе на экране.

"Новогодняя кувырком" – легкий романтический комедийный сериал, обещающий развлечь зрителя. По словам актеров, благодаря сценарию и невероятным локациям съемок в снежных Карпатах, зрители увидят смешную и красивую историю.

"Новогодняя кувырком": смотрите онлайн трейлер сериала

Анастасия Цимбалару и Андрей Исаенко – кинопара, которую полюбили украинские зрители

Актеры вместе снимались в сериале "Женский врач. Новая жизнь". Там Андрей Исаенко сыграл главную роль – врача Михаила Гончара, приехавшего из Северодонецка из-за войны. Анастасия Цимбалару сыграла роль врача-гинеколога, работающего в киевском центре акушерства и репродуктологии. Они влюбились, работая вместе, но окончание первого сезона оставило после себя немало вопросов.