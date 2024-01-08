Читайте в матеріалі про серіал "Новорічна шкереберть". Дізнайдесь про що буде нова історія та яких героїв втілять улюблені актори.

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Новий український міні-серіал із відомими акторами

Серіал розповідає історію про Павла Чорнобривця, зірку 90-х, який 31 грудня стає ведучим Новорічного святкування в готелі "Незабудка" у Карпатах. Випадково в той же вечір там зупинилися п'ятеро подорожніх. У серіалі демонструється, як одне бажання впливає на всіх і змінює їхнє життя.

Головні ролі у серіалі виконали Андрій Ісаєнко та Анастасія Цимбалару. Ці двоє акторів вже взяли участь у ролі закоханої пари у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" і тепер знову з'являться разом на екрані.

"Новорічна шкереберть" – легкий романтичний комедійний серіал, який обіцяє розважити глядача. За словами акторів, завдяки сценарію та неймовірним локаціям зйомок у сніжних Карпатах, глядачі побачать смішну та дуже красиву історію.

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн трейлер серіалу

Анастасія Цимбалару та Андрій Ісаєнко – кінопара, яку полюбили українські глядачі

Актори разом знімались у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Там Андрій Ісаєнко зіграв головну роль – лікаря Михайла Гончара, який приїхав з Сіверодонецька через війну. Анастасія Цимбалару зіграла роль лікаря-гінеколога, яка працює у київському центрі акушерства та репродуктології. Вони закохались, працюючи разом, утім закінчення першого сезону залишило після себе чимало запитань.