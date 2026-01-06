Если надоели праздничные комедии: что посмотреть любителям остросюжетных боевиков

Если вам надоели романтические комедии и праздничные ленты, обратите внимание на новейшие боевики. Идеальным вариантом может стать просмотр ленты "Новокаин".

В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и о том, почему вам точно стоит посмотреть этот боевик.

Что стоит знать о фильме "Новокаин"?

Одним из самых новых боевиков, которые стоят вашего просмотра, является "Новокаин". Премьера ленты состоялась в марте 2025 года. Это не просто фильм о боевых искусствах, а лента, которая на самом деле заряжает позитивом, ведь сочетает в себе и комедийный жанр.

Среди актерского состава есть такие знаменитости:

Джек Квейд,

Эмбер Мидфандер,

Рэй Николсон,

Джейкоб Баталон,

Бетти Гэбриэл,

Мэтт Уолш,

Конрад Кэмп,

Эван Хенгст,

Лу Битти младший.,

Крейг Джексон.

О чем сюжет фильма?

Сюжет разворачивается вокруг Нейтана, который работает в банке и, казалось бы, его жизнь налаживается. Он влюбляется и начинает выстраивать романтические отношения со своей коллегой – женщиной его мечты.

В один момент, прямо во время рабочего дня, грабители решают ограбить банк. Они действуют ловко, еще до приезда полиции, и забирают с собой заложника. Им оказывается именно та женщина, в которую влюблен Нэйтан. Поэтому он не теряет ни минуты, чтобы спасти ее, и бросается вдогонку преступникам.

"Новокаин": смотрите онлайн трейлер фильма

Но это еще не хуже: мужчина не имеет никакого опыта в таких делах. В результате он ненароком убивает одного из грабителей, которые похитили его возлюбленную. Теперь Нейтану нужно не только спасти свою женщину, но и не попасть за решетку.