3 новейших детектива, которые невозможно разгадать до последних минут

Очень редко кинотворцам удается создать детектив, который действительно достоин внимания. Ведь это жанр, требующий невероятной продуманности от первой до последней минуты фильма.

Если вы фанат именно таких лент, в новой подборке 24 Канала мы собрали для вас детективы, которые невозможно разгадать до самого финала. Среди них вы точно найдете своего фаворита.

Какие новые детективы держат в напряжении до конца?

"Тихая Нава"

Это самый новый украинский сериал, который захватил зрителей. Ленту сняли в жанре детективный триллер в стиле true crime. Премьера состоялась 15 января 2026 года. Огромным преимуществом сериала является то, что он насчитывает всего 8 эпизодов. А также то, что этот детектив не отпускает до последней минуты. Действие, которая происходит в Тихой Наве захватывает зрителя с самого начала и заставляет сосредоточиться на истории до финальных титров.

"Его и ее"

Премьера его криминального детектива состоялась 8 января 2026 года. Это история о женатых детективе и журналистке, которые уже давно не общались. И в один момент они берутся за расследование убийства. А, что самое интересное, подозревают друг друга. Сериал можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

"Убегай"

Премьера сериала состоялась 1 января 2026 года. Эта киноистория сейчас является одной из самых популярных среди украинских зрителей на платформе Netflix.

В сериале речь идет о мужчине, который всю жизнь работал ради того, чтобы его дочь ни в чем себе не отказывала. Однако такое чрезмерное внимание привело к тому, что девочка вырастает очень развращенной. После одной из ссор она убегает из дома, а отец отправляется на ее поиски и еще даже не представляет, чем это все может для него обернуться.

Выбирайте ленту для своего идеального вечера и наслаждайтесь запутанными историями, которые уже ждут ваших догадок.