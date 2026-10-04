Чтобы до самого финала подозревать всех: 5 новых детективов на вечер

Хороший детектив – это когда после часа просмотра вы уже уверены, что убийца найден, а потом фильм вежливо объясняет: нет, вы опять ничего не поняли. И именно за это мы их и любим.

24 Канал собрал пять относительно новых детективных триллеров 2024–2025 годов – с убийствами, заговорами, подозрительными персонажами и сюжетами, которые не хочется ставить на паузу даже ради чашечки чая.

"Проснись, мертвец: Тайна "Ножей наголо" 2025

IMDb 7,3

Бенуа Блан возвращается к очередному запутанному расследованию. На этот раз знаменитому детективу приходится разбираться в смерти священнослужителя и постепенно вытаскивать наружу секреты людей, которые очень хотели бы оставить их при себе.

Что говорят критики: они тепло приняли третью часть "Ножи наголо". Rotten Tomatoes отмечает более мрачную атмосферу, сильную роль Джоша О’Коннора и более серьезные темы, а некоторые обозреватели вообще называли этот фильм лучшим в серии.

"Проснись, мертвец: Тайна "Ножей наголо"": смотреть трейлер

"Клуб убийств по четвергам" 2025

IMDb 6,5

Четверо жильцов элитного дома престарелых развлекаются расследованием старых нераскрытых преступлений. А потом убийство происходит буквально по соседству – и их хобби вдруг становится гораздо серьезнее. В ролях: Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри.

Что говорят критики: они называют фильм уютным детективом с очень сильным актерским составом. А еще сравнивают его скорее с чашкой чая и удобным креслом, чем с мрачным криминальным триллером, и именно в этом его шарм.

"Клуб убийств по четвергам": смотреть трейлер

"Присяжный № 2" 2024

IMDb 7

Джастин Кемп становится присяжным в деле об убийстве и вдруг понимает одну очень неприятную вещь: он сам может быть связан со смертью жертвы гораздо теснее, чем все думают. Теперь ему приходится решать, что важнее – правда или собственная жизнь, которая может развалиться в считанные минуты.

Что говорят критики: они высоко оценили картину Клинта Иствуда за напряженный сюжет и моральную дилемму. Rotten Tomatoes называет его сильным юридическим триллером, а обозреватели особенно хвалят то, что фильм не тратит время зря и держит напряжение почти до самого финала.

"Присяжный № 2": смотреть трейлер

"Черная сумка", 2025

IMDb 6,7

Джордж Вудхаус – агент британской разведки. Ему поручают найти предателя, но проблема в том, что среди подозреваемых оказывается его жена Кэтрин, которая тоже работает в спецслужбах. Теперь придется выбирать между браком, профессиональным долгом и очень неудобными вопросами за ужином.

Что говорят критики: они встретили фильм почти восторженно. Rotten Tomatoes хвалит стильную постановку Стивена Содерберга, сухой юмор и дуэт Кейт Бланшетт и Майкла Фассбендера. Ленту даже называли смесью Агаты Кристи, Джона Ле Карре и шпионского кино.

"Черная сумка": смотреть трейлер

"Дроп", 2025

IMDb 6,1

Вайолет после долгого перерыва приходит на свидание в ресторан. Все идет вполне нормально, пока на ее телефон не начинают поступать анонимные сообщения с угрозами. Неизвестный заставляет ее выполнять все более страшные приказы, а финальное требование звучит максимально просто: убить мужчину, сидящего напротив.

Что говорят критики: они сравнивали фильм с триллерами Хичкока и хвалили то, как современные технологии использованы для создания напряжения. Rotten Tomatoes называет его эффектным жанровым аттракционом, который прекрасно держится на Меган Фейги.

"Дроп": смотреть трейлер

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