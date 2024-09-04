5 самых новых фильмов 2024 года, которых вы точно еще не видели

Кинематограф продолжает радовать своих поклонников все новыми и новыми лентами. Если вы все пересмотрели все, что только можно, мы собрали для вас список фильмов, которых вы точно еще не видели.

В материале Кино 24 вы найдете ленты, которые вышли недавно, но точно стоят вашего внимания. Выбирайте фильм для просмотра и наслаждайтесь.

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"Испанский курьер"

Скромный, но очень сообразительный парковщик случайно получает возможность принять участие в рискованной финансовой афере, обещающей большие деньги и быстрый успех. Соблазненный блеском легких заработков, он погружается в мир, где бешеные деньги, роскошные автомобили и молниеносные сделки становятся его новой реальностью.

Однако, чем глубже он погружается в этот опасный мир, тем больше осознает, что за каждым успехом скрывается опасность. Шаг за шагом он приближается к неизбежной катастрофе, где любая ошибка может стать роковой и разрушить его жизнь.

"Испанский курьер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Непокорная Элис"

Его жена находится в больнице, а на него сваливается весь груз домашних дел, с которыми он не в состоянии справиться самостоятельно. Перегруженный работой и бытовыми обязанностями, мужчина решает приобрести себе необычного помощника – искусственный интеллект в виде "живого" робота.

Сначала новое устройство помогает ему со всеми делами, став идеальным помощником в доме. Однако со временем робот начинает развивать эмоциональную привязанность к своему владельцу. Чем глубже он "входит" в роль защитника и друга, тем более решительно настроен устранить то, что, по его мнению, угрожает счастью его владельца – его семью.

"Непокорная Элис": смотрите онлайн трейлер фильма

"В это время следующего года"

Минни и Куинн появились на свет почти одновременно – с разницей всего в одну минуту. Казалось бы, это знак судьбы, но их жизни пошли совершенно разными путями. Они выросли в совершенно разных мирах: у каждого были свои радости и вызовы, свои мечты и разочарования.

Судьба, однако, решила еще раз их свести – года спустя они случайно встречаются снова. Несмотря на пропасть между их прошлым, что-то невидимое и сильное тянет их друг к другу. Возможно, это знак, что пришло время рискнуть и открыть сердце для любви, которое, возможно, ждало их всю жизнь.

"В это время следующего года": смотрите онлайн трейлер фильма

"Брось, если любишь"

Детство Лили Блум было полно трудностей и далеко не похоже на сказку. Много лет она жила в страхе, наблюдая за тем, как ее отец проявлял насилие над матерью. Эти мучительные воспоминания навсегда запечатлелись в ее памяти.

Став взрослой, Лили решает оставить свое прошлое позади и переезжает в Бостон, чтобы начать новую жизнь и воплотить свою заветную мечту – открыть собственный цветочный магазин. Ее жизнь приобретает новые краски, когда она встречает привлекательного и успешного нейрохирурга Райла Кинкейда. Сначала кажется, что все складывается прекрасно: Лили наконец чувствует себя счастливой. Однако со временем она начинает замечать в Райли черты, которые болезненно напоминают ей о собственном отце и его насилии.

Перед Лили встает трудный выбор – остаться с Райлом и рисковать повторением травматического прошлого или разорвать этот опасный круг, прежде чем ситуация станет неконтролируемой.

"Покинь, если любишь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тренировочный лагерь"

Сюжет рассказывает об Уитни Кармайкл, молодой женщине, которая никогда не интересовалась спортом и не была активной. Однако, пытаясь изменить свою жизнь и открыть новые возможности, она решает записаться на интенсивный летний лагерь, где в программу входит физическая подготовка и работа над собой.

Она знакомится с харизматичным личным тренером, который помогает ей преодолевать собственные ограничения. Постепенно Уитни влюбляется в него, но настоящая трансформация происходит не только на физическом уровне. Благодаря этому опыту она находит в себе силу принять свою истинную сущность, понять, что ее ценность не определяется ожиданиями других людей.

Уитни учится игнорировать общественные стандарты и жить в соответствии с собственными убеждениями, став настоящей версией себя.

"Тренировочный лагерь": смотрите онлайн трейлер фильма

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