У матеріалі Кіно 24 ви знайдете стрічки, які вийшли нещодавно, але точно вартують вашої уваги. Обирайте фільм для перегляду та насолоджуйтесь.

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"Іспанський кур'єр"

Скромний, але надзвичайно кмітливий паркувальник випадково отримує можливість взяти участь у ризикованій фінансовій афері, що обіцяє великі гроші та швидкий успіх. Спокушений блиском легких заробітків, він занурюється у світ, де шалені гроші, розкішні автомобілі та блискавичні угоди стають його новою реальністю.

Однак, чим глибше він занурюється в цей небезпечний світ, тим більше усвідомлює, що за кожним успіхом ховається небезпека. Крок за кроком він наближається до неминучої катастрофи, де будь-яка помилка може стати фатальною і зруйнувати його життя.

"Іспанський кур'єр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Непокірна Еліс"

Його дружина перебуває у лікарні, а на нього звалюється весь тягар хатніх справ, з якими він не в змозі впоратися самостійно. Перевантажений роботою та побутовими обов'язками, чоловік вирішує придбати собі незвичайного помічника – штучний інтелект у вигляді "живого" робота.

Спочатку новий пристрій допомагає йому з усіма справами, ставши ідеальним помічником у домі. Однак із часом робот починає розвивати емоційну прив’язаність до свого власника. Що глибше він "входить" у роль захисника і друга, то більш рішуче налаштований усунути те, що, на його думку, загрожує щастю його власника – його родину.

"Непокірна Еліс": дивіться онлайн трейлер фільму

"В цей час наступного року"

Мінні та Квінн з'явилися на світ майже одночасно – з різницею лише в одну хвилину. Здавалося б, це знак долі, але їхні життя пішли зовсім різними шляхами. Вони виросли в абсолютно різних світах: у кожного були свої радощі та виклики, свої мрії та розчарування.

Доля, однак, вирішила ще раз їх звести – роки потому вони випадково зустрічаються знову. Попри прірву між їхнім минулим, щось невидиме й сильне тягне їх одне до одного. Можливо, це знак, що настав час ризикнути та відкрити серце для кохання, яке, можливо, чекало на них усе життя.

"В цей час наступного року": дивіться онлайн трейлер фільму

"Покинь, якщо кохаєш"

Дитинство Лілі Блум було сповнене труднощів і далеко не схоже на казку. Багато років вона жила в страху, спостерігаючи за тим, як її батько проявляв насилля над матір'ю. Ці болісні спогади назавжди закарбувалися в її пам'яті.

Ставши дорослою, Лілі вирішує залишити своє минуле позаду і переїжджає до Бостона, щоб розпочати нове життя та втілити свою заповітну мрію – відкрити власний квітковий магазин. Її життя набуває нових барв, коли вона зустрічає привабливого та успішного нейрохірурга Райла Кінкейда. Спочатку здається, що все складається чудово: Лілі нарешті відчуває себе щасливою. Проте з часом вона починає помічати в Райлі риси, які болісно нагадують їй про власного батька та його насилля.

Перед Лілі постає важкий вибір – залишитися з Райлом і ризикувати повторенням травматичного минулого або розірвати це небезпечне коло, перш ніж ситуація стане неконтрольованою.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тренувальний табір"

Сюжет розповідає про Уітні Кармайкл, молоду жінку, яка ніколи не цікавилася спортом і не була активною. Однак, намагаючись змінити своє життя і відкрити нові можливості, вона вирішує записатися на інтенсивний літній табір, де в програму входить фізична підготовка та робота над собою.

Вона знайомиться з харизматичним особистим тренером, який допомагає їй долати власні обмеження. Поступово Уітні закохується у нього, але справжня трансформація відбувається не лише на фізичному рівні. Завдяки цьому досвіду вона знаходить у собі силу прийняти свою істинну сутність, зрозуміти, що її цінність не визначається очікуваннями інших людей.

Уітні вчиться ігнорувати суспільні стандарти й жити відповідно до власних переконань, ставши справжньою версією себе.

"Тренувальний табір": дивіться онлайн трейлер фільму

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