Если вы в поисках чего-то нового для просмотра, обратите внимание на подборку Кино 24. Мы собрали три свежие фильмы, вышедшие в 2025 году и уже привлекли внимание зрителей. Необычные и эмоциональные истории и атмосфера, что держит до последней минуты – это может украсить ваш вечер.

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"Грешники"

Жанр: исторический сверхъестественный фильм ужасов

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,7

Братья-близнецы Смок и Стек после фронта Первой мировой войны и работы на мафию возвращаются в свой родной город в Луизиане в 1930-х. Они покупают лесопилку и устраивают в ней блюз-бар для темнокожих. Вскоре в городе появляются вампиры.

"Грешники": смотрите трейлер онлайн

"Микки 17"

Жанр: научная фантастика, приключения, драма, боевик

Страна: США, Южная Корея

Рейтинг IMDb: 6,8

В центре сюжета – клон Мики, который участвует в колонизации ледяного мира. Его называют "восстановительным работником". Это означает, что после смерти разум Мики загружают в новое тело. После шестой гибели клон начинает видеть свои отличия от предыдущих версий, а после 17 миссии теряет связь с базой. А когда возвращается, видит, что его уже заменили – появился Мики 18.

"Микки 17": смотрите трейлер онлайн

"Кирпич"

Жанр: драма, детектив, фантастика, триллер

Страна: Германия

Рейтинг IMDb: 5,5

Супруги внезапно оказываются в ловушке: их дом окружает странная кирпичная стена. Они не понимают, как освободиться из таинственного капкана, поэтому объединяются с соседями, чтобы вместе нашли путь на свободу. Но чем дальше пытаются вырваться из ловушки, тем хуже становится ситуация.

"Кирпич": смотрите трейлер онлайн