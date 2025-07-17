Если вы в поисках чего-то нового для просмотра, обратите внимание на подборку Кино 24. Мы собрали три свежие фильмы, вышедшие в 2025 году и уже привлекли внимание зрителей. Необычные и эмоциональные истории и атмосфера, что держит до последней минуты – это может украсить ваш вечер.
Смотрите также История на реальных событиях: стоит ли смотреть драмеди "Павлин" на больших экранах
"Грешники"
Жанр: исторический сверхъестественный фильм ужасов
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7,7
Братья-близнецы Смок и Стек после фронта Первой мировой войны и работы на мафию возвращаются в свой родной город в Луизиане в 1930-х. Они покупают лесопилку и устраивают в ней блюз-бар для темнокожих. Вскоре в городе появляются вампиры.
"Грешники": смотрите трейлер онлайн
"Микки 17"
Жанр: научная фантастика, приключения, драма, боевик
Страна: США, Южная Корея
Рейтинг IMDb: 6,8
В центре сюжета – клон Мики, который участвует в колонизации ледяного мира. Его называют "восстановительным работником". Это означает, что после смерти разум Мики загружают в новое тело. После шестой гибели клон начинает видеть свои отличия от предыдущих версий, а после 17 миссии теряет связь с базой. А когда возвращается, видит, что его уже заменили – появился Мики 18.
"Микки 17": смотрите трейлер онлайн
"Кирпич"
Жанр: драма, детектив, фантастика, триллер
Страна: Германия
Рейтинг IMDb: 5,5
Супруги внезапно оказываются в ловушке: их дом окружает странная кирпичная стена. Они не понимают, как освободиться из таинственного капкана, поэтому объединяются с соседями, чтобы вместе нашли путь на свободу. Но чем дальше пытаются вырваться из ловушки, тем хуже становится ситуация.
"Кирпич": смотрите трейлер онлайн