Якщо ви у пошуках чогось нового для перегляду, зверніть увагу на добірку Кіно 24. Ми зібрали три свіжі фільми, що вийшли у 2025 році та вже привернули увагу глядачів. Незвичні та емоційні історії й атмосфера, що тримає до останньої хвилини – це може прикрасити ваш вечір.

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"Грішники"

Жанр: історичний надприродний фільм жахів

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,7

Брати-близнюки Смок та Стек після фронту Першої світової війни й роботи на мафію повертаються до свого рідного міста в Луїзіані у 1930-х. Вони купують лісопильню і влаштовують у ній блюз-бар для темношкірих. Невдовзі у місті з'являються вампіри.

"Грішники": дивіться трейлер онлайн

"Мікі 17"

Жанр: наукова фантастика, пригоди, драма, бойовик

Країна: США, Південна Корея

Рейтинг IMDb: 6,8

У центрі сюжету – клон Мікі, який бере участь в колонізації крижаного світу. Його називають "відновлювальним працівником". Це означає, що після смерті розум Мікі завантажують у нове тіло. Після шостої загибелі клон починає бачити свої відмінності від попередніх версій, а після 17 місії втрачає зв'язок з базою. А коли повертається, бачить, що його вже замінили – з'явився Мікі 18.

"Мікі 17": дивіться трейлер онлайн

"Цегла"

Жанр: драма, детектив, фантастика, трилер

Країна: Німеччина

Рейтинг IMDb: 5,5

Подружжя раптово опиняється у пастці: їхній будинок оточує дивна цегляна стіна. Вони не розуміють, як визволитися з таємничого капкану, тому об'єднуються з сусідами, щоб разом знайшли шлях на волю. Та чим далі намагаються вирватися з пастки, тим гіршою стає ситуація.

"Цегла": дивіться трейлер онлайн