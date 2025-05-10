Не отвести глаз от экрана: 3 громкие киноновинки 2025 года, которые уже можно посмотреть онлайн

2025 год уже принес немало громких кинопремьер. Так, зрители могут наслаждаться просмотром долгожданных фильмов, которые не позволят заскучать.

Кино 24 собрал подборку лент, которые уже вышли онлайн на украинском языке. Поэтому запасайтесь вкусностями, просматривайте трейлеры и собирайте близких.

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"Грешники"

Братья-близнецы Смоук и Стек Мур в течение нескольких лет работали на гангстеров в Чикаго. Однако теперь возвращаются в свой родной город и покупают старую ферму. Именно там мужчины открывают музыкальный клуб для темнокожих и позволяют своему кузену Сэмми выступать в заведении. Но неожиданно в первую ночь его работы они становятся свидетелями появления сверхъестественных вещей.

"Грешники": смотрите трейлер фильма онлайн

Обратите внимание! Если вам нравятся криминальные драмы, то мы подготовили подборку лучших сериалов этого жанра.

"Мики-17"

В 2054 году Мики Барнс вместе с другом Тимо присоединяется к космической экспедиции. Ее главная цель – колонизировать планету Нифльхейм. Так, Мики отправляют на смертельно опасные задания, после чего его сознание загружают в новое клонированное тело. Во время одной из миссий Мики-17 считают погибшим, поэтому создают его следующую копию – Мики-18. Впрочем, когда главный герой выживает и возвращается, то узнает, что его место уже занято.

"Мики-17": смотрите трейлер фильма онлайн

"Громовержцы*"

Сюжет фильма разворачивается вокруг группы героев-аутсайдеров, которые становятся командой для выполнения опасной миссии. Так, Елена Белова, Баки Барнс, Красный Защитник, Призрак, Таскмастер и Джон Уокер вынуждены сотрудничать, чтобы выжить. Однако герои еще не догадываются, что особая миссия побудит каждого из них столкнуться со своим прошлым.

"Громовержцы*": смотрите трейлер фильма онлайн