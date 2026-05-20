Для идеального вечера: 5 разножанровых фильмов 2026 года, которые можно посмотреть онлайн

Даже самые ярые фанаты кино не всегда могут с легкостью выбрать фильм. Часто это может стать настоящим вызовом.

Особенно учитывая тот факт, что в киномире появляется все больше и больше новинок. Поэтому в материале 24 Канала рассказываем о фильмах, которые вышли в 2026 году и заслуживают просмотра.

Какие фильмы 2026 года стоит посмотреть онлайн?

"28 лет спустя: Храм костей"

Премьера фильма состоялась в январе 2026 года. Это постапокалиптический фильм ужасов режиссера Нии ДаКосты. Сценарий написал Алекс Гарленд.

Сюжет разворачивается вокруг доктора Келсона, который вступает в опасный союз, что может поставить под угрозу будущее человечества.

В этом мире человеческая жестокость оказывается страшнее любых внешних угроз. Съемки фильма проходили в 2024 году. Это четвертая часть франшизы "28 дней спустя".

В главных ролях: Рэйф Файнз, Джек О'Коннелл, Алфи Уильямс и Эрин Мэй Келлиман.

"Проект "Аве Мария"

Еще одна яркая премьера 2026 года – американский научно-фантастический фильм "Проект "Аве Мария"". Лента основана на одноименном романе Энди Уэйра. Главные роли исполнили Райан Гослинг и Сандра Гюллер.

Сюжет разворачивается вокруг школьного учителя по имени Райланд Грейс. Он оказывается на космическом корабле, не помня ничего – ни о себе, ни о своей миссии. Со временем к нему возвращается память, а вместе с ней – и ряд сложных испытаний.

"Арендованная семья"

Еще одна новинка 2026 года, на которую стоит обратить внимание настоящим ценителям кино, – фильм "Арендованная семья". В Украине премьера ленты состоялась 15 января 2026 года.

Трагикомедия с элементами жизненной драмы поднимает тему одиночества в большом городе. По сюжету американский актер, который живет в Токио, начинает работать в японской компании, предоставляющей услуги аренды семей. Он выполняет роль "подставного" члена семьи в жизни других людей и неожиданно находит настоящее счастье в этой искусственно созданной семье.

"Любит не любит"

Героиня невероятной Зендеи, Эмма Гарвуд, работает в книжном магазине Mission Books. А персонаж Роберта Паттинсона, Чарли Томпсон, – директор вымышленного Кембриджского художественного музея. Влюбленных объединяет не только романтическое чувство, а и любовь к книгам и искусству.

По сюжету, пара готовится к свадьбе, однако праздничные планы меняются после вечеринки с друзьями, где раскрывается тайна, которую героиня Зендеи не спешит объяснять.

Герои Паттинсона и Зендеи кажутся счастливо обрученной парой, однако этот неожиданный поворот событий погружает свадебную неделю в хаос и испытывает их отношения.

Какой новый украинский фильм стоит посмотреть онлайн?

Если же вы хотите посмотреть именно украинскую новинку, обратите внимание на фильм "Ну, мам!". Это полнометражная семейная комедия, которая вышла на экраны в январе 2026 года. Сюжет ленты разворачивается вокруг самого важного человека в жизни каждого – мамы.

Быть мамой – одна из самых сложных "профессий", ведь каждый день она ставит потребности своего ребенка выше собственных, поддерживает в самые разные моменты жизни и всегда остается рядом. И даже когда ребенок взрослеет, вопрос: "Ты поел?" или "Ты надел шапку?" – никуда не исчезают.

Это теплая история об отношениях между мамой и ребенком, которая еще раз напомнит, как важно позвонить родному человеку и сказать, как сильно вы его любите.