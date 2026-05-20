Особливо враховуючи той факт, що у кіносвіті з'являється все більше і більше новинок. Тому у матеріалі 24 Каналу розповідаємо про фільми, які вийшли у 2026 році і заслуговують на перегляд.

Які фільми 2026 року варто подивитись онлайн?

"28 років по тому: Храм кісток"

Прем'єра фільму відбулася у січні 2026 року. Це постапокаліптичний фільм жахів режисерки Нії ДаКости. Сценарій написав Алекс Ґарленд.

Сюжет розгортається навколо доктора Келсона, який вступає у небезпечний союз, що може поставити під загрозу майбутнє людства.

У цьому світі людська жорстокість виявляється страшнішою за будь-які зовнішні загрози. Зйомки фільму проходили у 2024 році. Це четверта частина франшизи "28 днів потому".

У головних ролях: Рейф Файнз, Джек О'Коннелл, Алфі Вільямс та Ерін Мей Келліман.

"Проєкт "Аве Марія"

Ще одна яскрава прем'єра 2026 року – американський науково-фантастичний фільм "Проєкт "Аве Марія"". Стрічка заснована на однойменному романі Енді Вейра. Головні ролі виконали Раян Гослінг і Сандра Гюллер.

Сюжет розгортається навколо шкільного вчителя на ім'я Райланд Грейс. Він опиняється на космічному кораблі, не пам'ятаючи нічого – ані про себе, ані про свою місію. З часом до нього повертається пам'ять, а разом із нею – і низка складних випробувань.

"Орендована родина"

Ще одна новинка 2026 року, на яку варто звернути увагу справжнім поціновувачам кіно, – фільм "Орендована родина". В Україні прем'єра стрічки відбулася 15 січня 2026 року.

Трагікомедія з елементами життєвої драми порушує тему самотності у великому місті. За сюжетом американський актор, який мешкає в Токіо, починає працювати в японській компанії, що надає послуги оренди родин. Він виконує роль "підставного" члена сім'ї у житті інших людей і несподівано знаходить справжнє щастя у цій штучно створеній родині.

"Любить не любить"

Героїня неймовірної Зендеї, Емма Гарвуд, працює у книгарні Mission Books. А персонаж Роберта Паттінсона, Чарлі Томпсон, – директор вигаданого Кембриджського художнього музею. Закоханих об'єднує не тільки романтичне почуття, а і любов до книг та мистецтва.

За сюжетом, пара готується до весілля, однак святкові плани змінюються після вечірки з друзями, де розкривається таємниця, яку героїня Зендеї не поспішає пояснювати.

Герої Паттінсона та Зендеї здаються щасливо зарученою парою, однак цей несподіваний поворот подій занурює весільний тиждень у хаос і випробовує їхні стосунки.

Який новий український фільм варто подивитись онлайн?

Якщо ж ви хочете переглянути саме українську новинку, зверніть увагу на фільм "Ну, мам!". Це повнометражна сімейна комедія, яка вийшла на екрани у січні 2026 року. Сюжет стрічки розгортається навколо найважливішої людини в житті кожного – мами.

Бути мамою – одна з найскладніших "професій", адже щодня вона ставить потреби своєї дитини вище за власні, підтримує у найрізноманітніші моменти життя та завжди залишається поруч. І навіть коли дитина дорослішає, запитання: "Ти поїв?" або "Ти вдягнув шапку?" – нікуди не зникають.

Це тепла історія про стосунки між мамою та дитиною, яка вкотре нагадає, як важливо зателефонувати найріднішій людині й сказати, як сильно ви її любите.