24 Канал собрал пять новых фильмов разных жанров, которые уже вышли. Здесь и космические приключения, и неудобные семейные тайны, и детектив, где умнее людей оказались овцы. А главное – эти фильмы уже получили оценки зрителей и рецензии кинокритиков.

"Проект „Аве Мария“"

Жанр: фантастика, приключения

IMDb: 8,2

Школьный учитель Райланд Грейс в исполнении Райана Гослинга просыпается на космическом корабле на миллионы километров от Земли. Он не помнит, как туда попал, но постепенно выясняет, что именно от него зависит спасение человечества. Отличная новость для человека, который еще вчера проверял домашние задания.

Что говорят критики: они высоко оценили визуальную составляющую, юмор и игру Гослинга. На Rotten Tomatoes картина получила 95% положительных рецензий, хотя Variety отметило, что фильм местами напоминает другие космические приключения.



"Проект „Аве Мария“: смотреть трейлер

"Любит не любит"

Жанр: романтическая драма, черная комедия

IMDb: 7,1

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Зендея и Роберт Паттинсон играют влюбленную пару, которая готовится к свадьбе. Казалось бы, все прекрасно, пока невеста не раскрывает ошеломляющую тайну из своего прошлого. После этого подготовка к самому счастливому дню превращается в настоящий психологический кошмар.

Что говорят критики: в The Guardian Питер Брэдшоу назвал фильм провокационным, но остроумным, отметив его необычное сочетание романтики и психологического триллера. В то же время некоторые сюжетные решения вызвали споры.



"Любит не любит": смотреть трейлер

"Помогите"

Жанр: триллер, черная комедия, ужасы

IMDb: 6,7

После авиакатастрофы на необитаемом острове оказываются двое коллег – сотрудница и ее невыносимый начальник. Теперь им придется вместе бороться за выживание. Правда, без корпоративных правил и должностных инструкций выясняется, что настоящим боссом может быть вовсе не тот, кто привык отдавать приказы.

Что говорят критики: RogerEbert.com особо отметил игру Рэйчел Мак-Адамс, черный юмор и неожиданные сюжетные повороты. По его мнению, это одна из самых интересных работ Сэма Рэйми за последние годы.



"Помогите": смотреть трейлер

"Соседи сверху"

Жанр: комедия, драма

IMDb: 7,4

Супруги Джо и Анджела переживают кризис в отношениях. Пытаясь разнообразить повседневную жизнь, они приглашают на ужин соседей с верхнего этажа. Однако обычные посиделки быстро превращаются в вечер неловких вопросов, откровенных признаний и неожиданных предложений.

Что говорят критики:" " и "The Guardian" похвалили острые диалоги, актерский ансамбль и умение режиссера Оливии Уайлд сочетать откровенный юмор с трогательными моментами.



"Соседи сверху": смотреть трейлер

"Овцы-детективы"

Жанр: детектив, комедия, семейный

IMDb: 7,4

Пастух Джордж в исполнении Хью Джекмана каждый вечер читает своим овцам детективные романы. Мужчина даже не подозревает, что животные внимательно слушают. Когда хозяина находят мертвым, стадо решает самостоятельно раскрыть убийство.

Что говорят критики: Критики The Atlantic отметили искренность и неожиданную эмоциональную глубину семейной комедии. А Rotten Tomatoes оценил фильм в 95% положительных рецензий

"Овцы-детективы": смотреть трейлер

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