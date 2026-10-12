24 Канал зібрав п'ять нових фільмів різних жанрів, які вже вийшли і. Тут і космічні пригоди, і незручні сімейні таємниці, і детектив, де розумнішими за людей виявилися вівці. А головне – ці стрічки вже отримали оцінки глядачів та рецензії кінокритиків.

"Проєкт "Аве Марія"

Жанр: фантастика, пригоди

IMDb: 8,2

Шкільний учитель Райланд Грейс у виконанні Раяна Гослінга прокидається на космічному кораблі за мільйони кілометрів від Землі. Він не пам'ятає, як там опинився, однак поступово з'ясовує, що саме від нього залежить порятунок людства. Чудова новина для людини, яка ще вчора перевіряла домашні завдання.

Що кажуть критики: вони високо оцінили візуальну складову, гумор і гру Гослінга. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 95% позитивних рецензій, хоча Variety зауважило, що фільм подекуди нагадує інші космічні пригоди.



"Проєкт "Аве Марія": дивитись трейлер

"Любить не любить"

Жанр: романтична драма, чорна комедія

IMDb: 7,1

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Зендея та Роберт Паттінсон грають закохану пару, яка готується до весілля. Здавалося б, усе чудово, аж поки наречена не розкриває приголомшливу таємницю зі свого минулого. Після цього підготовка до найщасливішого дня перетворюється на справжній психологічний кошмар.

Що кажуть критики: в The Guardian Пітер Бредшоу назвав фільм провокаційним, але дотепним, відзначивши його незвичайне поєднання романтики та психологічного трилера. Водночас деякі сюжетні рішення викликали суперечки.



"Любить не любить": дивитись трейлер

"Допоможіть"

Жанр: трилер, чорна комедія, жахи

IMDb: 6,7

Після авіакатастрофи на безлюдному острові опиняються двоє колег – працівниця та її нестерпний начальник. Тепер їм доведеться разом боротися за виживання. Щоправда, без корпоративних правил і посадових інструкцій з'ясовується, що справжнім босом може бути зовсім не той, хто звик роздавати накази.

Що кажуть критики: RogerЕbert.com особливо відзначили гру Рейчел Мак-Адамс, чорний гумор і несподівані сюжетні повороти. На його думку, це одна з найцікавіших робіт Сема Реймі за останні роки.



"Допоможіть": дивитись трейлер

"Сусіди зверху"

Жанр: комедія, драма

IMDb: 7,4

Подружжя Джо та Анджели переживає кризу у стосунках. Намагаючись урізноманітнити буденність, вони запрошують на вечерю сусідів із поверху вище. Однак звичайні посиденьки швидко перетворюються на вечір незручних запитань, відвертих зізнань і несподіваних пропозицій.

Що кажуть критик: The Guardian похвалили гострі діалоги, акторський ансамбль та вміння режисерки Олівії Вайлд поєднувати відвертий гумор зі зворушливими моментами.



"Сусіди зверху": дивитись трейлер

"Вівці-детективи"

Жанр: детектив, комедія, сімейний

IMDb: 7,4

Пастух Джордж у виконанні Г'ю Джекмана щовечора читає своїм вівцям детективні романи. Чоловік навіть не підозрює, що тварини уважно слухають. Коли господаря знаходять мертвим, отара вирішує самостійно розкрити вбивство.

Що кажуть критик: Критики The Atlantic відзначили щирість і несподівану емоційну глибину сімейної комедії. А Rotten Tomatoes оцінив стрічку у 95% позитивних рецензій

"Вівці-детективи": дивитись трейлер

А ще маємо для вас добірку романтичних комедій для вас на вечір.



