Эти новинки не оставят равнодушными: 6 фильмов и сериалов, которые выйдут на Netflix в феврале

Новый месяц будет радовать очередными премьерами в мире кино. Netflix в феврале подготовил для зрителей ряд ярких премьер, среди которых свежие фильмы и интересные мини-сериалы.

Новинки февраля 2025 года на Netflix обещают захватывать с первых минут. Это комедия с Эми Шумер и жуткий триллер о роботе, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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"Типа беременная"

Премьера: 5 февраля

Звезда комедий Эми Шумер в новом фильме Netflix сыграет женщину Лейни, которая притворяется беременной. Она настолько завидует своей подруге, которая ждет ребенка, что решает носить фальшивый живот. Но когда Лейни встречает мужчину своей мечты, все усложняется.

"Типа беременна": смотрите трейлер онлайн

"Кассандра"

Премьера: 6 февраля

Немецкий психологический триллер рассказывает о семье, которая переселяется в новый дом – первый в Германии умный дом. Там их ждет роботизированная домашняя помощница Кассандра. Новое семейство – первое, что поселилось в этом доме за долгие годы, а потому Касандра сделает все, чтобы их там удержать.

"Кассандра": смотрите трейлер онлайн

"Яблочный уксус"

Премьера: 6 февраля

Это увлекательная история о нездоровой страсти к здоровому образу жизни. Белль Гибсон – австралийская мать-одиночка и блогер, которая убедила своих подписчиков, что больна раком. Она обманывает пользователей соцсетей, утверждая, что ей помогает здоровое питание, спорт и биодобавки.

"Яблочный уксус": смотрите трейлер онлайн

"Моя семья"

Премьера: 19 февраля

Это итальянская семейная драма о смертельно больном отце, который пытается подготовить близких к жизни без него. Для этого им следует покинуть старые ссоры. Так сериал показывает все положительные и отрицательные моменты в семье, ошибки и поддержку.

"Моя семья": смотрите трейлер онлайн

"Нулевой день"

Премьера: 20 февраля

Бывший президент и председатель комиссии "Нулевой день" Джордж Маллен должен найти виновных в кибератаке, которая вызвала хаос и появление жертв по всей стране. Дезинформации становится все больше, а амбиции брокеров с Уолл-стрит и правительства сталкиваются. В поисках правды Маллен жертвует тем, что больше всего ценит.

"Нулевой день": смотрите трейлер онлайн

"Токсичный город"

Премьера: 27 февраля

Долгожданный британский сериал расскажет о скандале 2009 году вокруг металлургического завода в Корби. Токсичные отходы с завода вызвали пороки в развитии детей, рождавшихся в городе. Три матери, чьи дети пострадали от токсинов, пытаются добиться справедливости.