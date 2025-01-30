Кинематограф постоянно ищет новые способы заполонить сердца зрителей. 24 Канал подготовил подборку фильмов, кадры которых захватывают дух.

Не пропустите 10 лучших фильмов на Netflix, которые стали настоящими фаворитами среди украинцев

"Великий Гэтсби" (2013)

События фильма разворачиваются в Америке 1920-х годов. Миллионер Джей Гэтсби устраивает пышные вечеринки в надежде снова встретить свою любовь – Дейзи. За этим наблюдает молодой писатель Ник, который недавно познакомился с хозяином большого поместья. Построив свой роскошный мир вокруг Дейзи, Джей стал жертвой собственных иллюзий, которые скоро разрушатся.

Сцены вечеринок с танцами, шампанским и золотыми конфетти передают атмосферу тех времен. В то же время яркие фейерверки, зеркальные залы и гламурная одежда делают кадры ленты очень стильными.

"Великий Гэтсби": смотрите трейлер фильма онлайн

"Меланхолия" (2011)

Фильм разделен на две части, каждая из которых сосредоточена на одной из сестер. Жюстин выходит замуж, но совсем не испытывает радости, вместо этого у нее в душе царят тревога и отчаяние. Девушка страдает от депрессии и постепенно разрушает взаимоотношения с близкими. Вдруг становится известно, что к Земле приближается таинственная планета Меланхолия, которая может уничтожить все живое. Клэр, сестра Жюстин, боится катастрофы, тогда как девушка, будто всегда знала, что конец скоро наступит.

"Меланхолия" захватывает живописными кадрами, которые напоминают настоящую живопись. Фильм сочетает в себе глубокие тени и холодную цветовую палитру, что точно отражает внутреннее состояние героев.

"Меланхолия": смотрите трейлер фильма онлайн

"Отель "Гранд Будапешт"" (2014)

В 1930-х годах консьерж Густав Г. работает в роскошном отеле "Гранд Будапешт". Харизматичный и галантный человек поддерживает хорошие отношения со всеми жителями. Одна из них, мадам Д., неожиданно умирает и оставляет ему ценную картину "Мальчик с яблоком", на которую так посягали родственники женщины. Теперь Густав вместе со своим новым помощником, по имени Зеро Мустафа, должен бежать, преодолевая многочисленные опасности.

"Отель "Гранд Будапешт"": смотрите трейлер фильма онлайн

Визуальный стиль, музыка и атмосфера делают фильм уникальной лентой, которую хочется пересматривать снова и снова.