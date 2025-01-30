Кінематограф постійно шукає нові способи заполонити серця глядачів. 24 Канал підготував добірку фільмів, кадри яких захоплюють дух.

Не пропустіть 10 найкращих фільмів на Netflix, які стали справжніми фаворитами серед українців

"Великий Гетсбі" (2013)

Події фільму розгортаються в Америці 1920-х років. Мільйонер Джей Гетсбі влаштовує пишні вечірки в надії знову зустріти своє кохання – Дейзі. За цим спостерігає молодий письменник Нік, який нещодавно познайомився з господарем великого маєтку. Побудувавши свій розкішний світ навколо Дейзі, Джей став жертвою власних ілюзій, які скоро зруйнуються.

Сцени вечірок із танцями, шампанським і золотими конфетті передають атмосферу тих часів. Водночас яскраві феєрверки, дзеркальні зали та гламурний одяг роблять кадри стрічки дуже стильними.

"Великий Гетсбі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Меланхолія" (2011)

Фільм розділений на дві частини, кожна з яких зосереджена на одній із сестер. Жюстін виходить заміж, але зовсім не відчуває радості, натомість у неї в душі панують тривога та розпач. Дівчина страждає від депресії та поступово руйнує взаємовідносини з близькими. Аж раптом стає відомо, що до Землі наближається таємнича планета Меланхолія, яка може знищити все живе. Клер, сестра Жюстін, боїться катастрофи, тоді як дівчина, ніби завжди знала, що кінець скоро настане.

"Меланхолія" захоплює мальовничими кадрами, які нагадують справжній живопис. Фільм поєднує у собі глибокі тіні та холодну колірну палітру, що точно відображає внутрішній стан героїв.

"Меланхолія": дивіться трейлер фільму онлайн

"Готель "Гранд Будапешт"" (2014)

У 1930-х роках консьєрж Густав Г. працює у розкішному готелі "Гранд Будапешт". Харизматичний та галантний чоловік підтримує гарні стосунки з усіма жителями. Одна з них, мадам Д., несподівано помирає та залишає йому коштовну картину "Хлопчик з яблуком", на яку так зазіхали родичі жінки. Тепер Густав разом зі своїм новим помічником, на ім'я Зеро Мустафа, має тікати, долаючи численні небезпеки.

"Готель "Гранд Будапешт"": дивіться трейлер фільму онлайн

Візуальний стиль, музика та атмосфера роблять фільм унікальною стрічкою, яку хочеться переглядати знову й знову.