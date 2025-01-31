Новинки лютого 2025 року на Netflix обіцяють захоплювати з перших хвилин. Це комедія з Емі Шумер та моторошний трилер про робота, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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"Типу вагітна"

Прем'єра: 5 лютого

Зірка комедій Емі Шумер у новому фільмі Netflix зіграє жінку Лейні, яка вдає вагітну. Вона настільки заздрить своїй подрузі, яка чекає на дитину, що вирішує носити фальшивий живіт. Та коли Лейні зустрічає чоловіка своєї мрії, все ускладнюється.

"Типу вагітна": дивіться трейлер онлайн

"Касандра"

Прем'єра: 6 лютого

Німецький психологічний трилер розповідає про сім'ю, яка переселяється у новий дім – перший в Німеччині розумний будинок. Там їх чекає роботизована хатня помічниця Касандра. Нове сімейство – перше, що оселилось в цьому домі за довгі роки, а тому Касандра зробить все, щоб їх там утримати.

"Касандра": дивіться трейлер онлайн

"Яблучний оцет"

Прем'єра: 6 лютого

Це захоплива історія про нездорову пристрасть до здорового способу життя. Белль Гібсон – австралійська матір-одиначка й блогерка, яка переконала своїх підписників, що хвора на рак. Вона обманює користувачів соцмереж, стверджуючи, що їй допомагає здорове харчування, спорт і біодобавки.

"Яблучний оцет": дивіться трейлер онлайн

"Моя родина"

Прем'єра: 19 лютого

Це італійська сімейна драма про смертельно хворого батька, який намагається підготувати близьких до життя без нього. Для цього їм слід покинути старі сварки. Так серіал показує всі позитивні й негативні моменти у сім'ї, помилки та підтримку.

"Моя родина": дивіться трейлер онлайн

"Нульовий день"

Прем'єра: 20 лютого

Колишній президент та голова комісії "Нульовий день" Джордж Маллен повинен знайти винних у кібератаці, яка спричинила хаос та появу жертв по всій країні. Дезінформації стає все більше, а амбіції брокерів з Волл-стріт та уряду стикаються. У пошуках правди Маллен жертвує тим, що найбільше цінує.

"Нульовий день": дивіться трейлер онлайн

"Токсичне місто"

Прем'єра: 27 лютого

Довгоочікуваний британський серіал розповість про скандал 2009 році навколо металургійного заводу в Корбі. Токсичні відходи з заводу спричинили вади у розвитку малюків, що народжувались у місті. Три матері, чиї діти постраждали від токсинів, намагаються добитись справедливості.