Что смотреть на Netflix в марте: 6 увлекательных фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить

С наступлением нового месяца платформа Netflix готовит новинки для зрителей. Это фильмы и сериалы, которые точно не дадут киноманам заскучать этой весной.

Кино 24 расскажет о главных новинках, которые выйдут на Netflix в апреле. Боевик с Томом Харди, новые сезоны культовых сериалов и Венсан Кассель в роли диджея – об этом и больше читайте дальше.

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"Бенгер"

Премьера: 2 апреля

Фильм с харизматичным Венсаном Касселем рассказывает о диджее, карьера которого угасает. Главный герой не готов этого признавать, поэтому хочет вернуться на волне популярности. Ради славы он готов согласиться даже на нечестную борьбу.

"Бэнгер": смотрите трейлер онлайн

"Пульс"

Премьера: 3 апреля

Медицинские сериалы не выходят из популярности. Новый будет рассказывать о травматологическом центре в Майами, где спасают пациентов. У молодого врача появляется шанс работать на новой должности. Она получает повышение не совсем благодаря своей работе, что становится причиной интриг и провокаций.

"Пульс": смотрите трейлер онлайн

"Черное зеркало"

Премьера: 10 апреля

Культовый сериал в этом месяце будет удивлять 7 сезоном с новыми героями, которых воплотят голливудские звезды. Здесь будут разворачиваться истории с неожиданными поворотами, о человеческих недостатках, изобретениях и новых технологиях.

"Черное зеркало" 7 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Стеклянный купол"

Премьера: 15 апреля

Жуткий сериал расскажет о девушке Лейле, которую в детстве похитил маньяк. Преступник держал ее в стеклянном куполе. Теперь события повторяются – в опасности оказался другой ребенок. Лейла может помочь раскрыть очередное преступление.

"Стеклянный купол": смотрите трейлер онлайн

"Ты"

Премьера: 24 апреля

В апреле выйдет 5 сезон сериала, где маньяк Джо Голдберг в главной роли вернется в Нью-Йорк. После того, как он скрывался под маской романтика и преследовал женщин, в которых влюблялся, его находит новое увлечение.

"Ты" 5 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Опустошение"

Премьера: 25 апреля

Том Харди в новом боевике играет детектива, который исследует дело об убийстве. Он разбирается с запутанным преступным миром, наказывая злодеев.

"Опустошение": смотрите трейлер онлайн