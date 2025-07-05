6 новых фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить на Netflix в этом июле

В этом году июль обещает быть жарким не только за окном, но и на стриминговых платформах. Netflix подготовил для зрителей немало премьер, выхода которых с нетерпением ждут киноманы.

В этом июле выйдут новые фильмы и сериалы, которые могут стать хитами сезона, пишет Кино 24 со ссылкой на Vogue. От Шарлиз Терон в продолжении блокбастера до возвращения Адама Сэндлера в комедии – это самые интересные ленты, которые покажут на Netflix в этом месяце.

К слову Стали фаворитами: 10 самых популярных фильмов Netflix, которые чаще всего смотрят в Украине

"Песочный человек"

Премьера: 2 июля

Это второй и финальный сезон фантастического сериала с Томом Харриджом. Первый сезон завершился тем, что Дрим развеял кошмар и уничтожил Вихрь Снов, который мог поглотить его королевство и даже вселенную. Люцифер в аду мечтает о мести. События новых эпизодов будут разворачиваться через несколько недель, когда Дрим будет восстанавливать свое королевство.

"Песочный человек": смотрите трейлер онлайн

"Старая гвардия 2"

Премьера: 2 июля

Шарлиз Терон вместе с командой возвращается, чтобы спасать мир. Ее героиня Энди хочет жить привычной жизнью после того, как она потеряла бессмертие. Но когда первый из бессмертных угрожает миру, Энди с группой выходит из тени и готовится вступать в бой.

"Старая гвардия 2": смотрите трейлер онлайн

"Кирпич"

Премьера: 10 июля

Главные герои Тим и Оливия однажды обнаруживают кирпичную стену, окружающую их дом. Чтобы спасти свою жизнь и найти выход из загадочной стены, им надо сотрудничать с недоверчивыми соседями.

"Кирпич": смотрите трейлер онлайн

"Слишком"

Премьера: 10 июля

Молодая девушка Джессика переезжает из Нью-Йорка в Лондон, надеясь забыть о несчастной любви. В новом городе она находится в поисках себя, а еще находит новый объект симпатии – музыканта Феликса. Джессика попадает в водоворот смешных и курьезных ситуаций.

"Слишком": смотрите трейлер онлайн

"Неукротимый"

Премьера: 17 июля

В центре сюжета детективного триллера – спецагент Службы национальных парков Кайл Тернер. Он следит за порядком и соблюдением законов в дикой природе. Однажды в Национальном парке находят тело. Начинается расследование, через которое Кайлу придется столкнуться с тайнами парка и собственным прошлым.

"Неукротимый": смотрите трейлер онлайн

"Счастливчик Гилмор 2"

Премьера: 25 июля

События фильма происходят через 30 лет после первой ленты, вышедшей в 1996. Адам Сэндлер снова предстает в роли хоккеиста-неудачника, становящегося звездой гольфа. Он возвращается к спорту, чтобы заработать средства на обучение дочери в балетной школе.

"Счастливчик Гилмор 2": смотрите трейлер онлайн