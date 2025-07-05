Цього липня вийдуть нові фільми й серіали, що можуть стати хітами сезону, пише Кіно 24 з посиланням на Vogue. Від Шарліз Терон у продовженні блокбастера до повернення Адама Сендлера в комедії – це найцікавіші стрічки, які покажуть на Netflix цього місяця.

До слова Стали фаворитами: 10 найпопулярніших фільмів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні

"Пісочний чоловік"

Прем'єра: 2 липня

Це другий та фінальний сезон фантастичного серіалу з Томом Харріджом. Перший сезон завершився тим, що Дрім розвіяв кошмар та знищив Вихор Снів, який міг поглинути його королівство та навіть всесвіт. Люцифер у пеклі мріє про помсту. Події нових епізодів розгортатимуться через кілька тижнів, коли Дрім відбудовуватиме своє королівство.

"Пісочний чоловік": дивіться трейлер онлайн

"Стара гвардія 2"

Прем'єра: 2 липня

Шарліз Терон разом з командою повертається, щоб рятувати світ. Її героїня Енді хоче жити звичним життям після того, як вона втратила безсмертя. Але коли перший з безсмертних загрожує світу, Енді з групою виходить з тіні та готується вступати у бій.

"Стара гвардія 2": дивіться трейлер онлайн

"Цегла"

Прем'єра: 10 липня

Головні герої Тім та Олівія одного дня виявляють цегляну стіну, що оточує їхній будинок. Щоб врятувати своє життя та знайти вихід з загадкового муру, їм треба співпрацювати з недовірливими сусідами.

"Цегла": дивіться трейлер онлайн

"Занадто"

Прем'єра: 10 липня

Молода дівчина Джессіка переїжджає з Нью-Йорка в Лондон, сподіваючись забути про нещасливе кохання. У новому місті вона перебуває у пошуках себе, а ще знаходить новий об'єкт симпатії – музиканта Фелікса. Джессіка потрапляє у вир смішних та курйозних ситуацій.

"Занадто": дивіться трейлер онлайн

"Неприборканий"

Прем'єра: 17 липня

У центрі сюжету детективного трилера – спецагент Служби національних парків Кайл Тернер. Він слідкує за порядком і дотриманням законів у дикій природі. Якось у Національному парку знаходять тіло. Починається розслідування, через яке Кайлу доведеться зіткнутися з таємницями парку і власним минулим.

"Неприборканий": дивіться трейлер онлайн

"Щасливчик Гілмор 2"

Прем'єра: 25 липня

Події фільму відбуваються через 30 років після першої стрічки, що вийшла у 1996. Адам Сендлер знову постає у ролі хокеїста-невдахи, що стає зіркою гольфу. Він повертається до спорту, щоб заробити кошти на навчання доньки у балетній школі.

"Щасливчик Гілмор 2": дивіться трейлер онлайн