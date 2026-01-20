От них сходят с ума украинцы: фильмы и сериалы, которые вирусятся в соцсетях

В последнее время вышло много новых фильмов и сериалов, которые полюбились зрителям. Среди них – детективный триллер "Тихая Нава" с Александром Рудинским в главной роли.

Какие фильмы и сериалы вирусятся в сети, расскажет 24 Канал. Их нельзя пропустить!

Какие фильмы и сериалы вирусятся в соцсетях?

"Служанка"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Это психологический триллер, снятый на основе одноименного романа Фриды Мак-Фадден. Главные роли в ленте исполнили Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар и Микеле Морроне.

Сюжет разворачивается вокруг Милли, которая устраивается горничной к семье Винчестеров, проживающей в роскошном поместье. Девушка считает, что Эндрю, его жена Нина и дочь Сесилия – подарок судьбы. Однако довольно быстро главная героиня сталкивается с тайнами, которые есть у каждого жителя.

"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тихая Нава"

Рейтинг IMDb: 8.9/10

Новый украинский сериал от Киевстар ТВ, который уже заполонил сеть. По сюжету, молодой юрист Адам Юшкевич приезжает из Киева в маленький город Тихая Нава, где случаются жестокие преступления.

История начинается летом 2018 года, когда Адам и его невеста Инна приезжают в Тихую Наву на отдых. Влюбленные ссорятся и девушка отправляется на поиски любимого. Но вдруг ее насилуют. Полиция равнодушно относится к расследованию преступления, а под подозрением Инны оказывается сам Адам.

Отношения пары завершаются, однако Адам не сдается и собирается расследовать дело. Так, парень отправляется в Тихую Наву, где происходят новые преступления, которые полиция и власти города пытаются замять.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Марти Великолепный"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Премьера спортивной трагикомедии с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу в главных ролях состоялась 15 января. В фильме рассказывается о Марти Маузере, который мечтает стать звездой настольного тенниса.

"Марти Великолепный": смотрите онлайн трейлер фильма

"Его и ее"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

События сериала разворачиваются в Атланте. Бывшая ведущая новостей Анна отказалась от карьеры и личной жизни. Однажды женщина узнает об убийстве, произошедшем в Далонеге – городе, где она выросла.

Анна берется за расследование убийства. В то же время женщина сталкивается с детективом Джеком Харпером, которого назначили к делу. Так, она начинает вызывать подозрения у мужчины.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

В Англии 1925 года в загородном доме происходит роскошная вечеринка, во время которой шутка оборачивается смертью. За дело берется любознательная детективка Эйлин "Бандл" Брент. Это изменит ее жизнь и раскроет тайну дома.

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала