"Служниця"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це психологічний трилер, знятий на основі однойменного роману Фріди Мак-Фадден. Головні ролі у стрічці виконали Сідні Свіні, Аманда Сайфред, Брендон Скленар і Мікеле Морроне.

Сюжет розгортається навколо Міллі, яка влаштовується покоївкою до родини Вінчестерів, що проживає у розкішному маєтку. Дівчина вважає, що Ендрю, його дружина Ніна і донька Сесілія – подарунок долі. Проте досить швидко головна героїня зіштовхується з таємницями, які є в кожного мешканця.

"Тиха Нава"

Рейтинг IMDb: 8.9/10

Новий український серіал від Київстар ТБ, який вже заполонив мережу. За сюжетом, молодий юрист Адам Юшкевич приїжджає з Києва до маленького міста Тиха Нава, де трапляються жорстокі злочини.

Історія розпочинається влітку 2018 року, коли Адам та його наречена Інна приїжджають у Тиху Наву на відпочинок. Закохані сваряться і дівчина відправляється на пошуки коханого. Аж раптом її ґвалтують. Поліція байдуже ставиться до розслідування злочину, а під підозрою Інни опиняється сам Адам.

Стосунки пари завершуються, проте Адам не здається і збирається розслідувати справу. Так, хлопець відправляється до Тихої Нави, де стаються нові злочини, які поліція та влада міста намагаються зам'яти.

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Прем'єра спортивної трагікомедії з Тімоті Шаламе і Гвінет Пелтроу в головних ролях відбулась 15 січня. У фільмі розповідається про Марті Маузера, який мріє стати зіркою настільного тенісу.

"Його і її"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Події серіалу розгортаються в Атланті. Колишня ведуча новин Анна відмовилась від кар'єри та особистого життя. Одного разу жінка дізнається про вбивство, що сталося в Далонезі – місті, де вона виросла.

Анна береться за розслідування вбивства. Водночас жінка зіштовхується з детективом Джеком Харпером, якого призначили до справи. Так, вона починає викликати підозри у чоловіка.

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

В Англії 1925 року в заміському будинку відбувається розкішна вечірка, під час якої жарт обертається смертю. За справу береться допитлива детективка Ейлін "Бандл" Брент. Це змінить її життя і розкриє таємницю будинку.

