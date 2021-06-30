Становится горячо: 7 долгожданных кинопремьер июля 2021 года

Лето в самом разгаре, а это значит, что нас ждут горячие премьеры 2021 года! Редакция Кино 24 выбрала для вас 7 кинопремьер, которые достойны вашего внимания.

В июльских премьерах нас ждут экшн-комедии и адреналиновые фильмы. Июль в этом году нам подарит новый украинский фильм-мелодраму с Ахтемом Сеитаблаевым, который стоит времени для посещения кинотеатра только для восхищения эстетическим наслаждением фильма.

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7 горячих кинопремьер июля 2021 года

1. Ледяной драйв

Дата премьеры: 1 июля 2021 года

Оригинальное название: The Ice Road

Лиам Нисон и Лоурэнс Фишберн в адреналиновом экшне открывают кинопремьеры июля. Сюжет фильма рассказывает историю о том, как на дальнем севере Канады происходит обрушение алмазной шахты. Водитель грузовика, который специализируется на транспортировке по зимней ледяной дороге, должен возглавить сложную миссию – нужно переправить спасательную операцию по замерзшему озеру, чтобы помочь шахтерам, которые остались под землей после обвала. Он думает, что самое страшное, что его ждет – это хрупкий лед под колесами и массивная снежная буря. Герой даже не подозревает, какая угроза ждет его впереди.

"Ледяной драйв" 2021: смотрите трейлер онлайн

2. Черная вдова

Дата премьеры: 8 июля 2021 года

Оригинальное название: Black Widow

В шпионском экшн-триллере от Marvel Наташа Романова, она же Черная вдова, будет бороться с темным прошлым своей истории, когда узнает об опасном заговоре, который связан с ее прошлым. Наташе придется выступить в качестве шпионки, чтобы преодолеть опасность. Но это еще не все. Ее ждет возвращение из прошлого бывших отношений, которые ей пришлось оставить еще задолго до того, как стать Мстителем.

"Черная вдова" 2021: смотрите трейлер фильма

3. Мы есть. Мы рядом

Дата премьеры: 8 июля 2021 года

Оригинальное название: Ми є. Ми поруч

Украинская мелодрама, где герой Ахтема Сеитаблаева ошибся с диагнозом для своего крестника, из-за чего теряет его прямо на операционном столе. В отчаянии мужчина увольняется с работы, а после знакомства с загадочной девушкой, кажется, готов бороться за свое счастье против всего мира.

В кинотеатрах фильм будет презентоваться только в течение одной недели, поэтому не сомневайтесь!

"Мы есть. Мы рядом" 2021: смотрите трейлер онлайн

4. Пороховой коктейль

Дата премьеры: 15 июля 2021 года

Оригинальное название: Gunpowder Milkshake

Экшн-комедия с Карен Гиллан и Линой Хиди во взрывном сочетании сюжета: Ева и Скарлет – дочь и мать – обе работают наемными убийцами. Их отношения были непростыми. Но теперь, имея общую цель, женщины должны объединиться, чтобы уничтожить криминальный синдикат – фирму, на которую они раньше работали.

"Пороховой коктейль" 2021: смотрите трейлер онлайн 5. Время

Дата премьеры: 22 июля 2021 года

Оригинальное название: Old

Триллер Найта Шьямалана, в котором вас ждет необычная история об обычной семье, которая приехала отдыхать на тропический остров. Расслабленную идиллию отдыха исказят непонятные вещи, которые начнут происходить с телами. Пока они не поймут, что пляж заставляет их быстро стареть, сокращая всю их жизнь до одного дня. Или даже меньше?

"Время" 2021: смотрите трейлер фильма

6. Круиз по джунглям

Дата премьеры: 28 июля 2021 года

Оригинальное название: Jungle Cruise

Действие фильма разворачиваются в начале ХХ века. В приключенческом фильме вас ждет Дуэйн "Скала" Джонсон в роли капитана парохода. Вместе с британской путешественницей-исследовательницей, которую играет Эмили Блант их ждет опасное путешествие по джунглям Амазонки. Они планируют найти загадочное дерево, которое, согласно легендам, обладает целебными свойствами.

"Круиз по джунглям" 2021: смотрите трейлер фильма

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7. Красотка на взводе

Дата премьеры: 29 июля 2021 года

Оригинальное название: Jolt

Никогда не раздражайте Линди! Она настоящая красавица, но ее ярости позавидует любой вояка. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе специальное устройство, которое помогает ей справляться со своими чувствами. Но неожиданно ее нового парня жестоко убивают. Поэтому теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и хорошенько поколотить весь преступный мир города, чтобы узнать правду и наказать виновных.

"Красотка на взводе" 2021: смотрите трейлер онлайн