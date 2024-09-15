В материале Кино 24 – фильмы, которые можно посмотреть в этот вечер. От экшна и триллера до украинской документалистики – каждый найдет для себя удачный вариант.

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"Ворон"

Это римейк культового одноименного фильма 1994 года. По сюжету, рок-музыкант Эрик и его невеста погибают от руки воров. Эрик настолько хочет отомстить за свою любимую, что смерть уступает. Ворон возвращает музыканта к жизни и ведет его по пути возмездия. Готический жуткий фильм прекрасно подойдет для вечернего просмотра.

"Ворон": смотрите трейлер онлайн

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Документальный фильм рассказывает историю первой украинской звезды поп-музыки - Назария Яремчука. Здесь собраны архивные кадры, его дневники и письма, записи концертов и интервью, воспоминания его друзей и близких. С помощью искусственного интеллекта создали композиции, где звучание приближено к голосу Назария. Ленту уже можно посмотреть на Netflix.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите трейлер онлайн

"Отвратительные"

События триллера рассказывают об антиутопическом мире, где каждый 16-летний подросток должен сделать пластическую операцию, после которой он станет привлекательным в глазах общества. Так на свою процедуру ждет девушка Талли. Но когда ее подруга исчезает, Талли отправляется на ее поиски.

"Отвратительные": смотрите трейлер онлайн

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