10 лучших фильмов первой половины 2023 года, затягивающих сюжетом

Variety опубликовал список лучших новых фильмов 2023, которые уже вышли и понравились настоящим киноманам. Первую позицию в рейтинге занял фильм режиссера Бена Аффлека "Эйр".

На втором месте – итальянская драма "Восемь гор", на третьем – биографическая комедийная драма Евы Лонгории Flamin' Hot. Ниже узнайте подробнее о 10 крутых фильмах года.

Смотрите также 10 самых интересных фильмов, которые стоит посмотреть в июле

10 лучших фильмов первой половины 2023 года

"Эйр"

Драма "Эйр" снята по реальным событиям. Главный герой фильма Сонни Ваккаро заключил важный контракт с Джорданом в 1984 году. С этого времени было выпущено 37 моделей кроссовок Air Jordan и несколько модифицированных линеек. Сценарий фильма был написан в 2021 году и стал лидером списка лучших нереализованных сценариев года.

"Эйр": смотрите трейлер



"Восемь гор"

Эпическая драма о дружбе и самопознании, которая разворачивается в увлекательных итальянских Альпах. "Восемь гор" рассказывает о глубоких, сложных отношениях между Пьетро и Бруно в течение четырех десятилетий.

"Восемь гор": смотрите трейлер



Flamin' Hot

Правдивая история, которая никого не оставит безразличным. История о Ричарде Монтаньесе, который, будучи дворником Frito Lay, разрушил пищевую промышленность, направив свои мексиканские корни в то, чтобы превратить Flamin' Hot Cheetos из закуски в культовый феномен мировой поп культуры.

Flamin' Hot: смотрите трейлер

"Переводчик"

Во время войны в Афганистане местный переводчик рискует своей жизнью, чтобы перенести раненого сержанта километрами изнурительной местности.

"Переводчик": смотрите трейлер

"Литтл Ричард: Я все есть"

Он рассказывает о жизни и карьере музыканта Литтла Ричарда – единственного в своем роде иконы рок-н-ролла, сформировавшей мир музыки.

"Литтл Ричард: Я все есть": смотрите трейлер

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Специальный агент Орсон Форчун и его команда оперативников вербуют одну из самых больших кинозвезд Голливуда, чтобы помочь им в тайной миссии, когда продажа нового смертоносного оружия грозит нарушить мировой порядок.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": смотрите трейлер

"Прошлые жизни"

Нора и Хесон были товарищами с детства, но их связь прервалась, когда девушка вместе со своими родителями переехала в Канаду. Однако после 20 лет они снова находят друг друга – сначала через социальные сети, а затем они проводят вместе целую неделю в Нью-Йорке.

"Прошлые жизни": смотрите трейлер



"Вежливое общество"

Рия Хан занимается боевыми искусствами с целью стать каскадершей, но мнения ближних о ее увлечениях были противоречивыми: одни восхищались смелыми и невероятными трюками, которые Рие удавалось исполнить, тогда как другие насмехались над множеством неудачных попыток. Однако когда ее сестра заканчивает художественную школу и обручается, Рия решает, что она и ее друзья должны устроить преступление на свадьбе.

"Вежливое общество": смотрите трейлер

"Паранормальные явления. Скинамаринк"

Маленькие брат с сестрой просыпаются ночью и обнаруживают, что в их доме что-то происходит — родители ведут себя странно, а различные предметы, в частности окна и двери, начинают исчезать. Новое абсолютное зло, называемое "Скинамаринк", вырвалось на свободу.

"Паранормальные явления. Скинамаринк": смотрите трейлер

"Человек-паук: Через вселенные"

Майлз Моралес возвращается к увлекательным анимационным приключениям! В этот раз юноша из Нью-Йорка сталкивается с неожиданным путешествием через разные Вселенные, где он объединяет свои усилия с Гвен Стейси и новой командой "Пауков", чтобы противостоять сильнейшему вору, с которым они когда-либо столкнулись.

"Человек-паук: Через вселенные": смотрите трейлер онлайн