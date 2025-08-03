На платформе Netflix еженедельно появляются новые фильмы, многие из которых достойны внимания, пишет Кино 24. Рассказываем о трех новейших лентах, которые приятно удивят актерским составом и интересным сюжетом, и помогут удачно провести время.

Не пропустите Что смотреть в кино в августе: 10 самых ожидаемых фильмов этого месяца

"Счастливчик Гилмор 2"

Жанр: комедия, спортивный

Сиквел одноименного фильма 1996 года в дальнейшем рассказывает о Счастливчике Гилморе, который женился и стал отцом. Но на одном из турниров он случайно убивает жену и становится отцом-одиночкой с пятью детьми. Главный герой в отчаянии, но он снова возвращается к карьере в гольфе, чтобы осуществить мечту дочери.

"Счастливчик Гилмор 2": смотрите трейлер онлайн

"Напарники поневоле"

Жанр: комедия, детектив, криминал

Энергичный следователь Рамон мечтает о том, чтобы его район был безопасным для жизни, а утраченная справедливость восстановилась. Когда на улицах Роттердама начинается настоящий хаос, он объединяется с бывшим детективом. Сначала мужчины кажутся полными противоположностями, но на протяжении работы обнаруживают, что их многое объединяет.

"Напарники поневоле": смотрите трейлер онлайн

"Мой год в Оксфорде"

Жанр: романтический, комедия, драма

Амбициозная студентка Анна покидает США и переезжает в Великобританию, чтобы осуществить давнюю детскую мечту. Она поступает в Оксфордский университет. Все складывается прекрасно, пока девушка не встречает очаровательного местного парня. Он внезапно переворачивает ее жизнь с ног на голову.

"Мой год в Оксфорде": смотрите трейлер онлайн