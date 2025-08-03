На платформі Netflix щотижня з'являються нові фільми, багато з яких варті уваги, пише Кіно 24. Розповідаємо про три найновіші стрічки, які приємно вразять акторським складом та цікавим сюжетом, і допоможуть вдало провести час.

Не пропустіть Що дивитися в кіно у серпні: 10 найочікуваніших фільмів цього місяця

"Щасливчик Ґілмор 2"

Жанр: комедія, спортивний

Сиквел однойменного фільму 1996 року надалі розповідає про Щасливчика Ґілмора, який одружився і став батьком. Та на одному з турнірів він випадково вбиває дружину й стає батьком-одинаком з п'ятьма дітьми. Головний герой у відчаї, але він знову повертається до кар'єри в гольфі, щоб здійснити мрію доньки.

"Щасливчик Ґілмор 2": дивіться трейлер онлайн

"Напарники мимоволі"

Жанр: комедія, детектив, кримінал

Енергійний слідчий Рамон мріє про те, щоб його район був безпечним для життя, а втрачена справедливість відновилася. Коли на вулицях Роттердама починається справжній хаос, він об'єднується з колишнім детективом. Спершу чоловіки здаються повними протилежностями, але упродовж роботи виявляють, що їх багато що об'єднує.

"Напарники мимоволі": дивіться трейлер онлайн

"Мій рік в Оксфорді"

Жанр: романтичний, комедія, драма

Амбіційна студентка Анна покидає США та переїжджає до Великої Британії, щоб здійснити давню дитячу мрію. Вона вступає до Оксфордського університету. Все складається чудово, поки дівчина не зустрічає чарівного місцевого хлопця. Він раптово перевертає її життя з ніг на голову.

"Мій рік в Оксфорді": дивіться трейлер онлайн