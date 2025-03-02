Идеальные для отдыха: 4 самых новых фильма Netflix, которые стоит посмотреть
За первые месяцы 2025 года платформа Netflix успела порадовать разнообразными фильмами и сериалами. Там всегда можно найти самое новое кино, которое увлечет и развлечет.
В выходные как никогда хочется чего-то легкого для хорошего настроения и отдыха. 24 Канал расскажет о последних фильмах от Netflix, которые стоят просмотра.
Интересно Украина среди претендентов на Оскар-2025: какие фильмы могут помешать победе
"История любви в Копенгагене"
В центре сюжета – успешная писательница Мия, которая в своей недавней книге писала о трудностях жизни одинокой женщины. Она решает дать шанс старшему мужчине по имени Эмиль, у которого есть двое детей. Отношения пары постепенно развиваются и теперь сама Мия мечтает о потомке, но все дается не так просто.
"История любви в Копенгагене": смотрите трейлер онлайн
"Дольче Вилла"
Романтическая комедия рассказывает об отце и его дочери, которая хочет потратить все свои сбережения в Италии на восстановление заброшенной виллы. Бизнесмен немедленно отправляется в страну, чтобы отговорить девушку от импульсивного решения. Но новые знакомства и неожиданные события переворачивают жизнь мужчины с ног на голову.
"Дольче Вилла": смотрите трейлер онлайн
"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
Шестая часть фильма об Уоллесе и Громите рассказывает о новых приключениях дуэта. После того, как птицы внезапно устраивают хаос в мирном районе, Уоллес создает устройство для их успокоения. Но теперь курица устраивает восстание против Уоллеса, поэтому собачке Громиту приходится спасать ситуацию. В ленте много юмора, динамичных сцен и тепла.
"Уоллес и Громит: Самая дикая месть": смотрите трейлер онлайн
"Поезд в 31 декабря"
Проводник Николай Иванович надеялся на спокойный и тихий рейс, что станет последним в этом году. Но из Киева во Львов в одном вагоне едут совсем необычные пассажиры. Поезд внезапно застревает в безлюдном поле – это помогает людям сблизиться и помочь воплотить новогоднее чудо.
"Поезд в 31 декабря": смотрите трейлер онлайн