Помним цену независимости: 4 фильма о войне в Украине, которые пробирают до слез

Наша битва за жизнь длится 10 лет, два из которых мы находимся в состоянии полномасштабной войны. За это время героизм наших защитников показали не только в новостях, но и в художественных и документальных лентах, о которых говорит весь мир.

А также украинские режиссеры сняли преступления российских оккупантов против мирного населения. Этими кадрами они каждый раз встряхивают гламурное сообщество и напоминают, какой ценой Украина защищает цивилизованный мир от тирании.

Тоже интересно Абсолютные рекордсмены: 3 легендарные фильмы, которые получили больше всего статуэток Оскара

Во вторую годовщину начала полномасштабной войны Кино 24 призывает посмотреть несколько новых лент, что пробирают до мурашек и еще раз напоминают, какая цена жизни в независимой Украине.

"Видение бабочки"

Этот фильм был одним из самых ожидаемых в 2023 году. Режиссером военной драмы стал член Украинской киноакадемии Максим Наконечный, а ее презентация состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале.

События разворачиваются в 2017 году. Аэроразведчица Лиля "Бабочка" возвращается из российского плена, где ее изнасиловали. Дома девушка узнает, что беременна. Теперь жизнь приносит ей новые вызовы.

"Видение бабочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мирный-21"

Премьера военной экшн-драмы Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" состоялась в феврале 2023 года. В фильме показана история сопротивления Луганского пограничного отряда российским диверсионным группировкам в 2014 году.

Эти события происходили в июне 2014 года на пограничье Луганщины. Российские спецслужбы и сепаратисты пытались склонить украинских бойцов к измене и повторить крымский сценарий – захватить украинские территории без оружия. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира, отряд вступил в бой.

К теме О фильме "Мирный-21", Пашу Ли, год войны и победу Украины: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым

"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе"

Эта документальная лента Мстислава Чернова уже завоевала премию BAFTA за лучший документальный фильм, а также борется за Оскар.

Журналисты Associated Press находились в оккупированном Мариуполе первые 20 дней окружения. Они были последними корреспондентами, которые остались в блокаде и продолжали фиксировать военные преступления России против мирного населения. Трагические случаи с детьми, массовые захоронения, разрушение роддома и другие ужасы изображены в ленте, которая покоряет мир.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Долгие сутки"

Это документальный фильм Алана Бадоева, в котором собраны 12 тысяч историй украинцев. Каждый кадр наши земляки отсняли непосредственно на свои гаджеты. "Долгие сутки" переносит в первые месяцы полномасштабной войны, чтобы навсегда запечатлеть их в памяти и не забывать, через что пришлось пройти ради мирного будущего в независимой Украине.

Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся спецпоказ фильма. Таким образом режиссер в очередной раз напомнил о жестокой войне, от которой до сих пор страдает украинский народ.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма