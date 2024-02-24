А також українські режисери зафільмували злочини російських окупантів проти мирного населення. Цими кадрами вони щоразу сколихують гламурну спільноту та нагадують, якою ціною Україна захищає цивілізований світ від тиранії.

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У другу річницю початку повномасштабної війни Кіно 24 закликає переглянути кілька нових стрічок, що проймають до мурах і вкотре нагадують, яка ціна життя у незалежній Україні.

"Бачення метелика"

Цей фільм був одним з найочікуваніших у 2023 році. Режисером воєнної драми став член Української кіноакадемії Максим Наконечний, а її презентація відбулася у травні 2022 року на Каннському кінофестивалі.

Події розгортаються у 2017 році. Аеророзвідниця Ліля "Метелик" повертається з російського полону, де її зґвалтували. Вдома дівчина дізнається, що вагітна. Тепер життя приносить їй нові виклики.

"Бачення метелика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирний-21"

Прем'єра воєнної екшн-драми Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" відбулася в лютому 2023 року. У фільмі показана історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році.

Ці події відбувалися у червні 2014 року на прикордонні Луганщини. Російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити українських бійців до зради та повторити кримський сценарій – захопити українські території без зброї. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.

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"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів в Маріуполі"

Ця документальна стрічка Мстислава Чернова вже завоювала премію BAFTA за найкращий документальний фільм, а також бореться за Оскар.

Журналісти Associated Press перебували в окупованому Маріуполі перші 20 днів оточення. Вони були останніми кореспондентами, які залишилися в блокаді та продовжували фіксувати воєнні злочини Росії проти мирного населення. Трагічні випадки з дітьми, масові поховання, руйнування пологового будинку та інші страхіття зображені у стрічці, яка підкорює світ.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довга доба"

Це документальний фільм Алана Бадоєва, в якому зібрані 12 тисяч історій українців. Кожен кадр наші земляки відзняли безпосередньо на свої гаджети. "Довга доба" переносить у перші місяці повномасштабної війни, щоб назавжди закарбувати їх у пам'яті та не забувати, через що довелося пройти заради мирного майбутнього у незалежній Україні.

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувся спецпоказ фільму. Таким чином режисер вкотре нагадав про жорстоку війну, від якої досі страждає український народ.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму