Полный список сериалов, которые сейчас в топе в Украине, а также самые популярные фильмы узнайте дальше.

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Какие сериалы смотрят сейчас на Netflix в Украине

Вторую неделю подряд украинцы выбирают драму "Все тот незримый свет", премьера которой прошла 2 ноября. Это сериал, снятый на основе одноименного бестселлера Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию. События разворачиваются в конце Второй мировой войны, когда судьба сводит слепую француженку и немецкого солдата.

"Все тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала

Больше проектов в рейтинге:

  • "Первые дни", 1 сезон;
  • "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Жизнь на нашей планете", 1 сезон;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Академия единорогов", 1 сезон;
  • "Голубоклазый самурай", 1 сезон;
  • "Венздей", 1 сезон.

Нетфликс
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Фильмы, которые смотрят сейчас на Netflix в Украине

Рейтинг фильмов в период с 6 по 12 ноября возглавил новый триллер "Убийца". По сюжету после судьбоносного промаха убийцы приходится противостоять заказчикам и себе самому в погоне за местью, которая, по его мнению, не является личной.

"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше проектов в рейтинге:

  • "Поганцы", 2022 год;
  • "Запертая", 2023 год;
  • "Продавцы боли", 2023 год;
  • "Потерянный город", 2022 год;
  • "Наяд", 2023 год;
  • "Еж Соник 2", 2022 год;
  • "Выйду за тебя", 2022 год;
  • "Скорая", 2022 год;
  • "Сталлоне", 2023 год.

Нетфликс
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix