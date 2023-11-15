Повний список серіалів, які зараз в топі в Україні, а також про найпопулярніші фільми дізнавайтеся далі.
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Які серіали дивляться зараз на Netflix в Україні
Другий тиждень поспіль українці обирають драму "Все те незриме світло", прем'єра якої відбулася 2 листопада. Це серіал, знятий на основі однойменного бестселера Ентоні Дорра, який отримав Пулітцерівську премію. Події розгортаються наприкінці Другої світової війни, коли доля зводить незрячу француженку та німецького солдата.
"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу
Більше проєктів у рейтингу:
- "Перші дні", 1 сезон;
- "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Життя на нашій планеті", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Академія єдинорогів", 1 сезон;
- "Блакитноокий самурай", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон.
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix
Фільми, які дивляться зараз на Netflix в Україні
Рейтинг фільмів у період з 6 по 12 листопада очолив новий трилер "Вбивця". За сюжетом, після доленосного промаху вбивці доводиться протистояти замовникам і собі самому в гонитві за помстою, яка, на його думку, не є особистою.
"Вбивця": дивіться онлайн трейлер фільму
Більше проєктів у рейтингу:
- "Поганці", 2022 рік;
- "Замкнена", 2023 рік;
- "Продавці болю", 2023 рік;
- "Загублене місто", 2022 рік;
- "Наяд", 2023 рік;
- "Їжак Сонік 2", 2022 рік;
- "Вийду за тебе", 2022 рік;
- "Швидка", 2022 рік;
- "Сталлоне", 2023 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix