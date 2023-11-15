Что смотрят на Netflix сейчас: 10 самых популярных фильмов и сериалов в Украине

Netflix опубликовал список фильмов и сериалов, которые украинцы на прошлой неделе просматривали чаще всего. Уже вторую неделю подряд в лидерах новый сериал "Все тот незримый свет", снятый на основе бестселлера Энтони Дорра.

Полный список сериалов, которые сейчас в топе в Украине, а также самые популярные фильмы узнайте дальше.

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Какие сериалы смотрят сейчас на Netflix в Украине

Вторую неделю подряд украинцы выбирают драму "Все тот незримый свет", премьера которой прошла 2 ноября. Это сериал, снятый на основе одноименного бестселлера Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию. События разворачиваются в конце Второй мировой войны, когда судьба сводит слепую француженку и немецкого солдата.

"Все тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала

Больше проектов в рейтинге:

"Первые дни", 1 сезон;

"Падение дома Ашеров", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Жизнь на нашей планете", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Академия единорогов", 1 сезон;

"Голубоклазый самурай", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Фильмы, которые смотрят сейчас на Netflix в Украине

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Рейтинг фильмов в период с 6 по 12 ноября возглавил новый триллер "Убийца". По сюжету после судьбоносного промаха убийцы приходится противостоять заказчикам и себе самому в погоне за местью, которая, по его мнению, не является личной.

"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше проектов в рейтинге:

"Поганцы", 2022 год;

"Запертая", 2023 год;

"Продавцы боли", 2023 год;

"Потерянный город", 2022 год;

"Наяд", 2023 год;

"Еж Соник 2", 2022 год;

"Выйду за тебя", 2022 год;

"Скорая", 2022 год;

"Сталлоне", 2023 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix