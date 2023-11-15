Что смотрят на Netflix сейчас: 10 самых популярных фильмов и сериалов в Украине
Источник:Netflix
Netflix опубликовал список фильмов и сериалов, которые украинцы на прошлой неделе просматривали чаще всего. Уже вторую неделю подряд в лидерах новый сериал "Все тот незримый свет", снятый на основе бестселлера Энтони Дорра.
Полный список сериалов, которые сейчас в топе в Украине, а также самые популярные фильмы узнайте дальше.
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Какие сериалы смотрят сейчас на Netflix в Украине
Вторую неделю подряд украинцы выбирают драму "Все тот незримый свет", премьера которой прошла 2 ноября. Это сериал, снятый на основе одноименного бестселлера Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию. События разворачиваются в конце Второй мировой войны, когда судьба сводит слепую француженку и немецкого солдата.
"Все тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала
Больше проектов в рейтинге:
- "Первые дни", 1 сезон;
- "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Жизнь на нашей планете", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Академия единорогов", 1 сезон;
- "Голубоклазый самурай", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix
Фильмы, которые смотрят сейчас на Netflix в Украине
Рейтинг фильмов в период с 6 по 12 ноября возглавил новый триллер "Убийца". По сюжету после судьбоносного промаха убийцы приходится противостоять заказчикам и себе самому в погоне за местью, которая, по его мнению, не является личной.
"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма
Больше проектов в рейтинге:
- "Поганцы", 2022 год;
- "Запертая", 2023 год;
- "Продавцы боли", 2023 год;
- "Потерянный город", 2022 год;
- "Наяд", 2023 год;
- "Еж Соник 2", 2022 год;
- "Выйду за тебя", 2022 год;
- "Скорая", 2022 год;
- "Сталлоне", 2023 год.