Лучшие хорроры 2024 года: 15 фильмов ужасов для любителей острых ощущений

В конце 2024 года кинокритики размышляют над тем, каким был этот год для киноиндустрии. И если его вряд ли можно назвать знаменательным или чрезвычайным годом для Голливуда, есть жанр, который процветал едва ли не больше всего – ужасы.

В 2024 году вышло большое количество хорроров со страшными историями на различные темы. 24 Канал подготовил подборку одних из лучших сериалов уходящего года.

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Нынешние фильмы ужасов отличались нестандартными взглядами на привычные для зрителя сюжетные линии. Человеческие страхи, заложенные в этих лентах, совершенно разные – от новых до исконных.

В список попали тематические хорроры о религии и монахинях. Также здесь фильм о боязни неумолимого взросления и старости и ненужности, сверхъестественность и жестокость и даже "банальная" фобия пауков.

"Субстанция"

"Еретик"

"Природа насилия"

"Природа насилия": смотрите трейлер онлайн

"Собиратель душ"

"Кто ты внутри"

"Омен: Начало"

"Омен: Начало": смотрите трейлер онлайн

"Эбигейл"

"Ужасающий 3"

"Ночь с дьяволом"

"Ночь с дьяволом": смотрите трейлер онлайн

"Паутина страха"

"Улыбайся 2"

"Астрал. Медиум"

"Астрал. Медиум": смотрите трейлер онлайн

"Я видел свечение телевизора"

"Омен. Непорочная"

"Вуду. Шёпот тьмы"

Если вы обожаете фильмы, заставляющие сжиматься от напряжения и испытывать острые эмоции, обязательно добавьте эти ленты в свой список. 2024 год еще раз доказывает, что хорроры – это не просто ужастики, а настоящее искусство, которое заигрывает с нашим воображением.