Лучшие хорроры 2024 года: 15 фильмов ужасов для любителей острых ощущений

13 декабря 2024, 23:30
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Автор: Мария Касий

В конце 2024 года кинокритики размышляют над тем, каким был этот год для киноиндустрии. И если его вряд ли можно назвать знаменательным или чрезвычайным годом для Голливуда, есть жанр, который процветал едва ли не больше всего – ужасы.

В 2024 году вышло большое количество хорроров со страшными историями на различные темы. 24 Канал подготовил подборку одних из лучших сериалов уходящего года.

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Нынешние фильмы ужасов отличались нестандартными взглядами на привычные для зрителя сюжетные линии. Человеческие страхи, заложенные в этих лентах, совершенно разные – от новых до исконных.

В список попали тематические хорроры о религии и монахинях. Также здесь фильм о боязни неумолимого взросления и старости и ненужности, сверхъестественность и жестокость и даже "банальная" фобия пауков.

  • "Субстанция"
  • "Еретик"
  • "Природа насилия"

"Природа насилия": смотрите трейлер онлайн

  • "Собиратель душ"
  • "Кто ты внутри"
  • "Омен: Начало"

"Омен: Начало": смотрите трейлер онлайн

  • "Эбигейл"
  • "Ужасающий 3"
  • "Ночь с дьяволом"

"Ночь с дьяволом": смотрите трейлер онлайн

  • "Паутина страха"
  • "Улыбайся 2"
  • "Астрал. Медиум"

"Астрал. Медиум": смотрите трейлер онлайн

  • "Я видел свечение телевизора"
  • "Омен. Непорочная"
  • "Вуду. Шёпот тьмы"

Если вы обожаете фильмы, заставляющие сжиматься от напряжения и испытывать острые эмоции, обязательно добавьте эти ленты в свой список. 2024 год еще раз доказывает, что хорроры – это не просто ужастики, а настоящее искусство, которое заигрывает с нашим воображением.