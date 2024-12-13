В 2024 году вышло большое количество хорроров со страшными историями на различные темы. 24 Канал подготовил подборку одних из лучших сериалов уходящего года.
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Нынешние фильмы ужасов отличались нестандартными взглядами на привычные для зрителя сюжетные линии. Человеческие страхи, заложенные в этих лентах, совершенно разные – от новых до исконных.
В список попали тематические хорроры о религии и монахинях. Также здесь фильм о боязни неумолимого взросления и старости и ненужности, сверхъестественность и жестокость и даже "банальная" фобия пауков.
- "Субстанция"
- "Еретик"
- "Природа насилия"
"Природа насилия": смотрите трейлер онлайн
- "Собиратель душ"
- "Кто ты внутри"
- "Омен: Начало"
"Омен: Начало": смотрите трейлер онлайн
- "Эбигейл"
- "Ужасающий 3"
- "Ночь с дьяволом"
"Ночь с дьяволом": смотрите трейлер онлайн
- "Паутина страха"
- "Улыбайся 2"
- "Астрал. Медиум"
"Астрал. Медиум": смотрите трейлер онлайн
- "Я видел свечение телевизора"
- "Омен. Непорочная"
- "Вуду. Шёпот тьмы"
Если вы обожаете фильмы, заставляющие сжиматься от напряжения и испытывать острые эмоции, обязательно добавьте эти ленты в свой список. 2024 год еще раз доказывает, что хорроры – это не просто ужастики, а настоящее искусство, которое заигрывает с нашим воображением.