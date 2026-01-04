Если еще хочется праздника: новые новогодние фильмы, которые вы могли пропустить
- В статье представлена подборка новых новогодних фильмов, которые вышли в 2025 году, среди которых "Мой тайный Санта" и "Праздничное ограбление".
- Некоторые из этих фильмов доступны на Netflix, а другие есть украинского производства.
Самые любимые праздники года – рождественско-новогодний период – подходят к концу. Но иногда так хочется немного чуда и вне праздников.
Подарить себе еще немного магии можно благодаря просмотру новейших фильмов о Новом годе. В материале 24 Канала мы собрали именно такие ленты.
Какие новые новогодние фильмы украсят ваш вечер?
В эти темные времена, когда каждый день полон испытаний, ведь Россия не прекращает разрушать украинские города и села, так хочется хотя бы на мгновение продлить ощущение праздника. Рождественско-новогодний период подарил хоть немного света и тепла нашим домам.
Поэтому, если вам до сих пор хочется праздничного настроения, обратите внимание на подборку новых фильмов с новогодними сюжетами, которые способны подарить приятные эмоции. Все эти ленты вышли в 2025 году. Часть из них можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix, а некоторые – украинского производства.
Обратите внимание на такие фильмы, если вам хочется магии новогоднего чуда:
- "Мой тайный Санта"
- "Праздничное ограбление"
- "Поезд к Рождеству"
- "Трудности с шампанским"
- "Рождество с бывшим"
- "Любимый Санта"
Выбирайте ленту, приглашайте в гости родных и дорогих вашему сердцу людей и разделите радостные эмоции от просмотра вместе.