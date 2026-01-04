Подарить себе еще немного магии можно благодаря просмотру новейших фильмов о Новом годе. В материале 24 Канала мы собрали именно такие ленты.

Советуем Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах и угрозах: как отреагировал актер

Какие новые новогодние фильмы украсят ваш вечер?

В эти темные времена, когда каждый день полон испытаний, ведь Россия не прекращает разрушать украинские города и села, так хочется хотя бы на мгновение продлить ощущение праздника. Рождественско-новогодний период подарил хоть немного света и тепла нашим домам.

Поэтому, если вам до сих пор хочется праздничного настроения, обратите внимание на подборку новых фильмов с новогодними сюжетами, которые способны подарить приятные эмоции. Все эти ленты вышли в 2025 году. Часть из них можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix, а некоторые – украинского производства.

Обратите внимание на такие фильмы, если вам хочется магии новогоднего чуда:

"Мой тайный Санта"

"Праздничное ограбление"

"Поезд к Рождеству"

"Трудности с шампанским"

"Рождество с бывшим"

"Любимый Санта"

Герои любимых фильмов учат не сдаваться и идти к своей цели, несмотря на все. Они мотивируют испытать свои силы и достигать желаемого. Почувствовать победу на вкус можно также благодаря лицензионному онлайн-казино Slots City. Здесь удобный функционал, широкий выбор игр и лояльная система бонусов.





Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Выбирайте ленту, приглашайте в гости родных и дорогих вашему сердцу людей и разделите радостные эмоции от просмотра вместе.