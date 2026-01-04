Подарувати собі ще трохи магії можна завдяки перегляду найновіших фільмів про Новий рік. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали саме такі стрічки.

Які нові новорічні фільми прикрасять ваш вечір?

У ці темні часи, коли кожен день сповнений випробувань, адже Росія не припиняє руйнувати українські міста й села, так хочеться хоча б на мить продовжити відчуття свята. Різдвяно-новорічний період подарував бодай трохи світла й тепла нашим домівкам.

Тож, якщо вам і досі хочеться святкового настрою, зверніть увагу на добірку нових фільмів із новорічними сюжетами, які здатні подарувати приємні емоції. Усі ці стрічки вийшли у 2025 році. Частину з них можна подивитися на стримінговій платформі Netflix, а деякі – українського виробництва.

Зверніть увагу на такі фільми, якщо вам хочеться магії новорічного дива:

"Мій таємний Санта"

"Святкове пограбування"

"Потяг до Різдва"

"Труднощі із шампанським"

"Різдво з колишнім"

"Любий Санта"

Обирайте стрічку, запрошуйте в гості рідних і дорогих вашому серцю людей та розділіть радісні емоції від перегляду разом.