Він звернувся з заявою до Вищого суду Каліфорнії 30 грудня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

Радимо Найсімейніша комедія 2026 року: новий український фільм, який вже в січні покажуть в кінотеатрах

Хто звинуватив Вілла Сміта у сексуальних домаганнях та погрозах?

Як зазначив Браян Кінг Джозеф у своїй скарзі, Сміт нібито навмисно готував його до подальшої сексуальної експлуатації. За словами скрипаля, це сталося після того, як актор запросив його приєднатися до світового туру у листопаді 2024 року.

Інцидент, про який йдеться у заяві, нібито стався в Лас-Вегасі в березні 2025 року. Джозеф стверджує, що Сміт проник до його готельного номера, при цьому слідів зламу не було. Він навів кілька прикладів того, що вважає реальними доказами погроз сексуального насильства.

Дивіться також Усім треба буде включитися, – зірка фільму "Ти – космос" висловився про колег, які не воюють

Зокрема, йдеться про записку з написом "Браяне, я повернуся… тільки ми" із зображенням серця та підписом. Також серед доказів він називає серветки, пляшки з-під пива, червоний рюкзак, ліки проти ВІЛу з ім'ям іншої людини, сережки та документи про виписку з лікарні.

Скрипаль повідомив про інцидент персоналу готелю, місцевій поліції та керівництву Сміта, однак, за його словами, його звинувачення не були взяті до уваги. У результаті Джозефа звільнили та, як він стверджує, осоромили.

Як відреагував Вілл Сміт?