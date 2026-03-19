Скандал розгорівся у 2017 році, коли десятки акторок звинуватили кінопродюсера у сексуальних домаганнях і сексуальному насильстві. Тоді його звільнили з компанії. Через рік Гарві заарештували й суд виніс обвинувачення. Чоловік вийшов під заставу в один мільйон доларів, а також зобов'язався носити електронний браслет. У лютому 2020 року суд присяжних визнав винним Вайнштейна за двома обвинуваченнями з п'яти. Тоді йому винесли вирок – 23 роки тюремного ув'язнення.

У 2023 році кінопродюсеру додали ще 16 років за зґвалтування. Однак Гарві наголошував, що він не винен. Через рік суд штату Нью-Йорк скасував вирок 2020 року через певні порушення судових засідань, й справу відправили на перегляд. Та у червні 2025 року видання Reuters повідомило, що Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві у справі щодо однієї жінки, але зняли обвинувачення у справі іншої та не дійшли згоди в третьому випадку. Зауважимо, що аж 80 жінок звинуватили лауреата Оскара у неналежній поведінці. 24 Канал розповість, імена яких голлівудських зірок фігурували у секс-скандалах.

Гарві Вайнштейн / Фото Reuters

Відомі актори, які потрапили у секс-скандали

Джаред Лето

Кілька жінок звинуватили зірку "Загону самогубць" у сексуальних домаганнях. Деякі з них стверджують, що були неповнолітніми на момент інцидентів, а така поведінка Джареда тривала роками.

Усе почалось із заяви продюсерки з Лос-Анджелеса Еллі Тейлз. Жінка стверджує, що Лето скривдив і травмував її, коли їй було 17 років. Представник артиста заявив, що її звинувачення є хибними.

Джаред Лето / Фото з соцмереж співака

Інша жінка розповіла, що у 18 років теж отримувала запрошення до дому Лето. За її словами, актор почав мастурбувати перед нею, поклав її руку на свої геніталії та попросив плюнути на них.

Ще одна потерпіла поділилась, як у 16 років Лето підійшов до неї в кафе, взяв номер телефону та почав дзвонити вночі. Жінка описала його голос як "огидний" і припускає, що артист міг вживати наркотики на той момент. Дзвінки тривали кілька тижнів і мали сексуальний підтекст – Лето ставив інтимні запитання, які лякали дівчину.

Представники артиста все заперечують, а сам актор не давав коментарів з приводу звинувачень.

О Йон Су

Південнокорейського актора, який зіграв у популярному серіалі "Гра в кальмара", засудили до одного року ув'язнення за сексуальні домагання.

Відомо, що заяву на чоловіка подала ексколега, яку він, за її словами, "обійняв без дозволу", "торкався тіла і без дозволу поцілував у щоку". Це сталося ще у 2017 році, однак жінка заговорила про це лише у листопаді 2022 року.

О Йон Су у серіалі "Гра в кальмара" / Кадр із серіалу

80-річний актор прокоментував вирок, заявивши, що його дії не були нападом, і сказав, що йому соромно у такому віці бути в суді.

Він Дізель

Колишня асистентка знаменитості, Аста Джонассон, виступила в ролі позивачки, стверджуючи, що під час зйомок фільму "Форсаж 5" у 2010 році Він Дізель нібито чіплявся до неї у готельному номері.

Актор заперечує усі звинувачення. Він зробив заяву через свого адвоката.

Він Дізель категорично заперечує ці звинувачення. Він вперше чує про цю заяву більш ніж 13-річної давності, зроблену, імовірно, співробітницею, яка працювала дев'ять днів. Існують чіткі докази, які повністю спростовують ці безглузді звинувачення,

– наголосив адвокат Дізеля Браян Фрідман.

Він Дізель / Фото з інстаграму актора

Жінка заявила, що зберігала мовчання стільки часу нібито через страх перед впливом Дізеля і через свій імміграційний статус.

Вілл Сміт

Скрипаль і учасник шоу America’s Got Talent Браян Кінг Джозеф звинуватив актора у сексуальних домаганнях. Чоловік каже, що Сміт нібито навмисно готував його до подальшої сексуальної експлуатації. За словами скрипаля, це сталося після того, як актор запросив його приєднатися до світового туру у листопаді 2024 року.

Сам інцидент нібито стався у березні 2025 року. Чоловік стверджує, що Вілл проник до його готельного номера, при цьому слідів зламу не було. Браян розповів про записку яку, ймовірно, залишив актор: "Браяне, я повернуся… тільки ми".

Вілл Сміт / Фото з інстаграму актора

Також серед доказів він називає серветки, пляшки з-під пива, червоний рюкзак, ліки проти ВІЛу з ім'ям іншої людини, сережки та документи про виписку з лікарні.

Адвокат Вілла Сміта категорично заперечив висунуті звинувачення. Він заявив, що твердження Браяна Кінга Джозефа щодо його клієнта є хибними, безпідставними та необґрунтованими.