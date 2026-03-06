Не только "Мелкий птенец": новые сериалы, которые можно посмотреть за ночь

Впереди выходные – самое время выбирать, что посмотреть. Уже вышло немало новых сериалов, которые вируссятся в сети и стали популярными среди зрителей, поэтому на них стоит обратить внимание.

24 Канал расскажет, какие новые сериалы можно посмотреть на ночь. Готовьте попкорн и другие вкусности, чтобы сделать просмотр более приятным.

Какие новые сериалы можно посмотреть за ночь?

"Белла Вита"

Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Количество серий: 4

В сериале рассказывается о дизайнере свадебных платьев Вите Бондарчук, которая открывает собственный салон Bella Vita, рискуя семейным домом. Женщина знакомится с влиятельным бизнесменом Владиславом Сикорским, у которого срывается свадьба. Мужчина просит ее сыграть роль его невесты, ведь на праздновании будут присутствовать важные деловые партнеры. Соглашение между главными героями должно было быть временным, однако оно затягивается.

"Белла Вита": смотрите онлайн анонс сериала

"Его и ее"

Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Количество серий: 6

После потери дочери Анна оставила карьеру ведущей новостей и отказалась от личной жизни. Однажды она узнает, что в ее родном городе, Далонезе, произошло убийство, поэтому отправляется туда.

Анна берется за расследование преступления и встречает своего мужа – детектива Джека Харпера, который должен раскрыть правду. Во время пребывания в Далонезе главная героиня сталкивается с прошлым.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мелкий птенец"

Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Количество серий: 4

Это история об Алисе, которая привыкла все контролировать. Однако жизнь девушки кардинально меняет измена любимого и начало полномасштабного вторжения. Она вынуждена срочно покинуть мегаполис.

Алиса возвращается в маленький городок, встречает людей из прошлого и сталкивается с событиями, которые хотела забыть. Девушка должна сделать выбор, от которого зависит ее будущее, а также будущее тех, кого она любит.

"Мелкий птенец": смотрите онлайн анонс сериала

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

Рейтинг IMDb : 6.2/10

: 6.2/10 Количество серий: 3

В загородном доме состоялась роскошная вечеринка, во время которой шутка, похоже, обернулась страшной трагедией. Раскрыть правду придется детективке леди Эйлин "Бандл" Брент. Это изменит жизнь женщины.

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала

