С высоким рейтингом: 5 новых малоизвестных сериалов, которые вы могли пропустить
- Статья рекомендует 5 новых малоизвестных сериалов с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть.
- Каждый сериал имеет уникальный сюжет, высокий рейтинг, и предлагает интересные истории.
- Среди рекомендованных сериалов: "Англичанка", "Мы владеем этим городом", "Под флагом небес", "Дисклеймер" и "Локерби: В поисках правды".
В наше время легко потеряться среди постоянных громких премьер и шоу, собирающих миллионные просмотры. Но иногда качественные сериалы, которые действительно стоят времени, остаются без внимания широкой публики.
Некоторые новые сериалы, о которых мало кто слышал, имеют хорошие рейтинги и отзывы от зрителей. Они могут удивить глубиной сюжета, интересными героями и атмосферой, пишет Кино 24 со ссылкой на "Новый канал".
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"Англичанка"
Год: 2022
Рейтинг IMDb: 7,8
Леди Корнелия Локк приезжает на Запад в 1890 году, чтобы отомстить за смерть сына. По дороге она встречает бывшего разведчика Элая Уиппа, который помогает ей преодолеть трудный путь. Спутники знакомятся, больше узнают друг о друге и сталкиваются с трудностями.
"Англичанка": смотрите трейлер онлайн
"Мы владеем этим городом"
Год: 2022
Рейтинг IMDb: 7,6
События сериала происходят в 2015 году в Балтиморе. 25-летнего афроамериканца Фредди Грея находят в полиции мертвым после ареста. В городе начинаются беспорядки, ведь жители требуют выяснить, в чем дело. Между тем в Балтиморе продолжают происходить преступления, поэтому власти обращаются за помощью к элитному подразделению.
"Мы владеем этим городом": смотрите трейлер онлайн
"Под знаменем небес"
Год: 2022
Рейтинг IMDb: 7,5
Мини-сериал создан на основе реальных событий. Жители мормонского городка шокированы тем, что Бренду и ее 15-месячного ребенка жестоко убивают в собственном доме. Почти все горожане принадлежат к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Инспектор Джеб Пайр, который берется за дело, начинает сомневаться в своей вере, когда открывает тайны.
"Под знаменем небес": смотрите трейлер онлайн
"Все совпадения неслучайны"
Год: 2024
Рейтинг IMDb: 7,5
Журналистка-документалистка Кэтрин вдруг получает по почте книгу от неизвестного автора, где в деталях описана ее жизнь и все самые мрачные тайны, которые она всячески скрывает. Роман рассказывает, что на самом деле счастливая жизнь главной героини построена на лжи.
"Все совпадения неслучайны": смотрите трейлер онлайн
"Локерби: В поисках правды"
Год: 2025
Рейтинг IMDb: 7,4
Сериал рассказывает о самой большой трагедии в истории Англии, когда пассажирский авиалайнер после взлета взорвали бомбой. Это произошло над шотландским городом Локерби. В центре сюжета – история Джима Свайра и его жены, которые стремятся добиться справедливости для жертв трагедии. Ведь среди них была их дочь.
"Локерби: В поисках правды": смотрите трейлер онлайн