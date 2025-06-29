5 новых мини-сериалов на Netlix, от которых невозможно оторваться

Платформа Netflix постоянно пополняет свой каталог новыми фильмами и сериалами, которые захватывают с первых минут. Если вы в поиске коротких драм с динамичным сюжетом, напряжением в каждом эпизоде и сильной актерской работой, обратите внимание на эту подборку.

Кино 24 расскажет об одних из последних мини-сериалов на Netflix, которые не отпускают с первой до последней минуты. Эти шоу доказывают, что короткий формат способен оставить мощное впечатление.

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"Переходный возраст"

Полиция в поисках убийцы юной девочки. Главным подозреваемым становится 13-летний Джейми Миллер. Его арестовывают и забирают на допрос, хотя тот отмечает, что он ничего не сделал.

"Переходный возраст": смотрите трейлер онлайн

"Отдел нераскрытых дел"

После трагического инцидента строгий, но талантливый детектив Карл Морк возвращается на работу. Он становится руководителем нового отдела, занимающегося расследованием нераскрытых дел в Эдинбурге.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн

"Сирены"

Девон сердита на свою сестру Симон, которая очень изменилась под влиянием манипулятивной руководительницы. Поэтому девушка отправляется на остров к богачам, чтобы найти и освободить сестру.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

"Уцелевшие"

Много лет назад главный герой Киран выжил в трагедии, которая унесла жизни близких людей. Впоследствии он возвращается в город, а вскоре на пляже находят тело. Загадочная смерть раскрывает похороненные тайны.

"Уцелевшие": смотрите трейлер онлайн

"Прорыв"

В течение 16 лет в тихом шведском городке так и не удалось раскрыть ужасное двойное убийство. В отчаянии детектив Йон обращается к специалисту по генеалогии, чтобы найти преступника. Они объединяют усилия и снова берутся за дело.

"Прорыв": смотрите трейлер онлайн