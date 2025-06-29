5 новых мини-сериалов на Netlix, от которых невозможно оторваться
- Netflix постоянно добавляет новые мини-сериалы, среди которых "Юношество", "Отдел нераскрытых дел", "Сирены", "Уцелевшие" и "ДНК убийцы".
- Эти сериалы имеют динамичный сюжет, напряжение и сильную актерскую игру, что делает их увлекательными с первой до последней минуты.
Платформа Netflix постоянно пополняет свой каталог новыми фильмами и сериалами, которые захватывают с первых минут. Если вы в поиске коротких драм с динамичным сюжетом, напряжением в каждом эпизоде и сильной актерской работой, обратите внимание на эту подборку.
Кино 24 расскажет об одних из последних мини-сериалов на Netflix, которые не отпускают с первой до последней минуты. Эти шоу доказывают, что короткий формат способен оставить мощное впечатление.
Смотрите также 3 новейших украинских сериала, которые держат в напряжении от начала и до финальных титров
"Переходный возраст"
Полиция в поисках убийцы юной девочки. Главным подозреваемым становится 13-летний Джейми Миллер. Его арестовывают и забирают на допрос, хотя тот отмечает, что он ничего не сделал.
"Переходный возраст": смотрите трейлер онлайн
"Отдел нераскрытых дел"
После трагического инцидента строгий, но талантливый детектив Карл Морк возвращается на работу. Он становится руководителем нового отдела, занимающегося расследованием нераскрытых дел в Эдинбурге.
"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн
"Сирены"
Девон сердита на свою сестру Симон, которая очень изменилась под влиянием манипулятивной руководительницы. Поэтому девушка отправляется на остров к богачам, чтобы найти и освободить сестру.
"Сирены": смотрите трейлер онлайн
"Уцелевшие"
Много лет назад главный герой Киран выжил в трагедии, которая унесла жизни близких людей. Впоследствии он возвращается в город, а вскоре на пляже находят тело. Загадочная смерть раскрывает похороненные тайны.
"Уцелевшие": смотрите трейлер онлайн
"Прорыв"
В течение 16 лет в тихом шведском городке так и не удалось раскрыть ужасное двойное убийство. В отчаянии детектив Йон обращается к специалисту по генеалогии, чтобы найти преступника. Они объединяют усилия и снова берутся за дело.
"Прорыв": смотрите трейлер онлайн