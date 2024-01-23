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"Выключить звук"

Через шесть лет парень, отбывавший заключение за убийство своих родителей, досрочно выходит на свободу. Испанский сериал, исполненный тайн, раскрывает загадки. На протяжении всего следствия главный герой не высказал ни слова о своем преступлении и не пытался оправдать себя. Теперь за ним наблюдает психолог, чтобы оценить его потенциальную опасность для общества.

"Выключить звук": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь и смерть"

Техас, 1980 год. Две соседки, Кенди Монтгомери и Бетти Гор мало в чем отличаются друг от друга. Оба с большим вниманием относятся к своему дому, участвуют в церковном хоре, а их дочери являются лучшими подругами. Однако одна из них совершает убийство, шокирующее всю страну и ломающее жизнь обеих семей.

"Любовь и смерть": смотрите онлайн трейлер сериала

"Уроки химии"

Телеведущая кулинарного шоу наслаждается поклонницами и высоким социальным статусом. Однако это не всегда было так. Драматическую историю этой блондинки с выдающимися способностями расскажет ретро-сериал с феминистическим подтекстом и исключительным рейтингом.

Уже из первых кадров с телезвездой зрители переносятся в прошлое, где талантливая химик-женщина моет колбы и выдерживает сексистское окружение коллег, не признающих Элизабет ученой.

"Уроки химии": смотрите онлайн трейлер сериала